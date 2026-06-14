Nguy cơ Pháp rút khỏi dự án siêu xe tăng chung với Đức

Liên minh quân sự Pháp - Đức đứng trước nguy cơ rạn nứt lớn sau khi Giám đốc điều hành Tập đoàn Rheinmetall (Đức) bất ngờ cảnh báo Paris có thể sẽ rút khỏi dự án siêu xe tăng thế hệ mới MGCS do những bất đồng gay gắt về việc cắt giảm hơn một nửa ngân sách.

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Giám đốc điều hành Tập đoàn Rheinmetall (Đức). Ảnh: The Economic Times.

Trong bài phỏng vấn công bố ngày 13/6 trên tờ Welt am Sonntag, Giám đốc điều hành Tập đoàn Rheinmetall (Đức) Armin Papperger xác nhận rủi ro này đang hiện hữu do phía Pháp đang cân nhắc các biện pháp cắt giảm ngân sách một cách triệt để.

Các cuộc thảo luận nội bộ cho thấy Paris có ý định giảm mức chi tiêu xuống “chưa đầy một nửa” so với kế hoạch ban đầu. Lãnh đạo Rheinmetall cũng tiết lộ thêm một con số khiêm tốn: kể từ khi khởi động, các tập đoàn tham gia góp vốn mới chỉ nhận được vỏn vẹn 25 triệu euro (tương đương 29 triệu USD) tiền kinh phí cho dự án này.

Hệ thống Chiến đấu Mặt đất chủ lực (MGCS) được Berlin và Paris khởi động từ năm 2017 với mục tiêu phát triển thế hệ xe tăng chiến đấu mới thay thế Leopard 2 của Đức và Leclerc của Pháp. Tuy nhiên, dự án nhiều lần bị chậm tiến độ do các bất đồng về kỹ thuật, phân chia công việc và cơ cấu quản trị.

Những phát biểu của ông Papperger xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Đức và Pháp được cho là đã chấm dứt dự án máy bay chiến đấu tương lai FCAS – một chương trình hợp tác quốc phòng quan trọng khác giữa hai nước. Bên cạnh đó, cơ cấu quản trị của tập đoàn liên doanh KNDS (Đức - Pháp), Thales (Pháp) và Rheinmetall (Đức) cũng được cho là đã làm gia tăng những bất đồng giữa Berlin và Paris.

Chương trình hợp tác xe tăng thế hệ mới MGCS của Đức và Pháp cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ do khó khăn về ngân sách và tiến độ. Ảnh: Arab News.

Giới quan sát nhận định nếu Pháp thực sự rút khỏi MGCS, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng xây dựng các chương trình quốc phòng chung quy mô lớn của châu Âu, trong bối cảnh khu vực đang đẩy mạnh đầu tư quân sự nhằm tăng cường năng lực tự chủ chiến lược.

Thanh Giang