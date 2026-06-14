Thụy Điển điều động tiêm kích sau các hoạt động của máy bay Nga gần Biển Baltic

Ngày 13/6, lực lượng không quân của NATO ghi nhận nhiều hoạt động quân sự đáng chú ý tại khu vực Biển Baltic, trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực tiếp tục gia tăng.

Thụy Điển điều động tiêm kích sau các hoạt động của máy bay Nga gần Biển Baltic. Ảnh: Reuters.

Theo Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, nước này đã điều động tiêm kích JAS 39 Gripen sau khi phát hiện các máy bay quân sự Nga hoạt động gần không phận. Hai vụ việc riêng rẽ được ghi nhận, một ở khu vực Biển Baltic phía nam và một ở khu vực phía bắc. Trong cả hai trường hợp, các máy bay được triển khai nhằm xác định và theo dõi mục tiêu, được cho là các máy bay chiến đấu Su-24 và Su-34 của Nga.

Phía Thụy Điển khẳng định không có hành vi xâm phạm không phận, song các hoạt động bay ở cự ly gần đã kích hoạt quy trình cảnh báo và giám sát chặt chẽ.

Đây được xem là một trong nhiều tình huống tương tự gần đây giữa máy bay Nga và lực lượng NATO, trong bối cảnh hoạt động quân sự tại khu vực Biển Baltic gia tăng sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát từ năm 2022. Để đáp trả, NATO đã tăng cường các hoạt động tuần tra không phận và mở rộng hiện diện quân sự dọc sườn phía đông và phía bắc của liên minh.

NATO tăng cường các hoạt động tuần tra không phận và mở rộng hiện diện quân sự dọc sườn phía đông và phía bắc của liên minh. Ảnh: NATO.

Trước đó, năm ngoái, Ba Lan từng ghi nhận hơn chục máy bay không người lái xâm nhập không phận trong một chiến dịch liên quan đến xung đột tại Ukraine, buộc lực lượng NATO và Ba Lan phải kích hoạt hệ thống phòng không và triển khai tiêm kích khẩn cấp.

Không chỉ trên không, tình hình dưới biển cũng được theo dõi sát sao. Đầu năm nay, Hải quân Hoàng gia Anh được cho là đã giám sát hoạt động của một số tàu ngầm Nga tại khu vực Bắc Đại Tây Dương trong thời gian kéo dài, đặc biệt quanh các tuyến cáp ngầm và hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Các quan chức phương Tây cảnh báo mọi nguy cơ đối với hạ tầng chiến lược đều được đánh giá ở mức nghiêm trọng. Trong bối cảnh các hoạt động quân sự tiếp tục gia tăng, NATO khẳng định duy trì trạng thái sẵn sàng cao và tiếp tục củng cố năng lực răn đe, phòng thủ tại khu vực.

Thu Uyên