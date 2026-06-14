Thụy Sĩ tranh luận gay gắt về kế hoạch giới hạn dân số ở mức 10 triệu người

Ngày 14/6, cử tri Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số quốc gia ở mức 10 triệu người vào năm 2050, trong bối cảnh tranh luận về nhập cư và áp lực lên hạ tầng công cộng gia tăng.

Cử tri Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số quốc gia ở mức 10 triệu người vào năm 2050. Ảnh: Skynews.

Đề xuất do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cánh hữu khởi xướng, được xem là một trong những sáng kiến chính trị gây tranh cãi nhất gần đây. Theo nội dung đề xuất, nếu dân số vượt ngưỡng 10 triệu người, chính phủ sẽ phải kích hoạt các biện pháp hạn chế nhập cư. Hiện dân số Thụy Sĩ đã vượt mốc 9 triệu người và các dự báo cho thấy có thể đạt ngưỡng 10 triệu vào đầu những năm 2040.

Cuộc bỏ phiếu được giới quan sát so sánh với các cuộc trưng cầu dân ý lớn từng gây chia rẽ ở châu Âu, do khả năng tác động sâu rộng đến kinh tế và quan hệ của Thụy Sĩ với Liên minh châu Âu. Một trong những lo ngại chính là nguy cơ ảnh hưởng đến cơ chế tự do di chuyển lao động – nền tảng quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai bên.

Dân số Thụy Sĩ đã vượt mốc 9 triệu người và các dự báo cho thấy có thể đạt ngưỡng 10 triệu vào đầu những năm 2040. Ảnh: AFP.

Chính phủ và quốc hội Thụy Sĩ đã kêu gọi bác bỏ đề xuất, cho rằng biện pháp này có thể gây bất ổn cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu và làm phức tạp môi trường kinh doanh. Trong khi đó, phe ủng hộ lập luận rằng tốc độ gia tăng dân số đang tạo áp lực lên nhà ở, dịch vụ công và chi phí sinh hoạt.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy dư luận đang chia rẽ, với xu hướng phản đối đề xuất tăng lên trong giai đoạn cuối trước bỏ phiếu. Tuy nhiên, kết quả vẫn được đánh giá là khó dự đoán.

Theo quy trình dân chủ trực tiếp của Thụy Sĩ, các cuộc trưng cầu dân ý thường được tổ chức bốn lần mỗi năm và cần đa số cử tri cùng đa số các bang ủng hộ để được thông qua. Kết quả chính thức dự kiến được công bố trong ngày, vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương.

Nếu được thông qua, đề xuất có thể mở đường cho những thay đổi lớn trong chính sách nhập cư và quan hệ của Thụy Sĩ với thị trường châu Âu trong thời gian tới.

Thu Uyên