Nga - Ukraine gia tăng giao tranh

Xung đột giữa Nga và Ukraine tại khu vực Đông Âu tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh hai bên gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu chiến lược của nhau.

Lực lượng cứu hộ Nga làm nhiệm vụ tại một ngôi nhà bị hư hại nặng sau một cuộc không kích ở địa điểm không được tiết lộ thuộc vùng Moscow, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn. Ảnh đăng trên kênh Telegram chính thức của Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov ngày 17/5/2026. (Ảnh: AFP).

Theo các nguồn tin, Ukraine tiếp tục triển khai nhiều đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow và một số khu vực trọng yếu của Nga. Phía Nga cho biết đã đánh chặn thành công nhiều UAV, trong đó có 16 thiết bị bay bị bắn hạ khi đang hướng về khu vực Moscow trong đêm.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này trong tuần qua đã kiểm soát thêm một số khu vực tại các vùng Kharkov và Donetsk của Ukraine. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công bằng UAV và vũ khí chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm sân bay, kho vũ khí và các đơn vị quân sự.

Hình ảnh cuộc tấn công do Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine thực hiện nhằm vào khu vực hậu phương tác chiến của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: Facebook.

Theo tờ New York Times, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn do thiếu hụt hệ thống đánh chặn Patriot. Báo trên cho biết việc sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 cần thời gian dài, trong khi năm ngoái tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất khoảng 620 quả. Tuy nhiên, nhu cầu đối với loại vũ khí này đã tăng mạnh, đặc biệt từ các quốc gia khu vực Vịnh Ba Tư sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang, khiến nguồn cung chịu áp lực đáng kể.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đang kêu gọi các quốc gia đối tác cung cấp thêm khoảng 20 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh xung đột kéo dài. Theo kế hoạch, đề xuất này sẽ được đưa ra tại cuộc họp Ramstein dự kiến diễn ra ngày 18/6, với sự tham dự của đại diện Đức, Canada, Thụy Điển và Na Uy. Ukraine được cho là đề nghị mỗi nước đóng góp từ 2 đến 6 tỷ USD.

Hiện ngân sách quốc phòng hằng năm của Ukraine vào khoảng 4,4 nghìn tỷ hryvnia (tương đương khoảng 85 tỷ euro), chiếm khoảng 40% GDP. Các đối tác đã cam kết khoảng 38 tỷ USD viện trợ quân sự trong năm nay, trong khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đặt mục tiêu nâng tổng hỗ trợ song phương lên 60 tỷ USD.

Thanh Hằng