Anh hướng tới mức chi quốc phòng 3% GDP trước thềm thượng đỉnh NATO

Ngày 13/6, Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Mark Rutte, trong đó xác nhận Vương quốc Anh sẽ công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng trước hội nghị thượng đỉnh của NATO dự kiến tổ chức tại Ankara vào tháng 7.

Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Phủ Thủ tướng Anh, hai bên tập trung thảo luận về yêu cầu tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tập thể trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động nhanh, đòi hỏi các đồng minh phải nâng tốc độ hiện đại hóa quân đội và khả năng phản ứng.

Trong trao đổi, ông Keir Starmer nhấn mạnh kế hoạch quốc phòng sắp được công bố sẽ là một phần trong định hướng dài hạn của chính phủ nhằm nâng cao năng lực quân sự, củng cố vị thế của Vương quốc Anh trong cấu trúc an ninh của NATO, đồng thời bảo đảm khả năng đáp ứng các nghĩa vụ liên minh trong giai đoạn mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh đang đối mặt áp lực chính trị gia tăng liên quan đến ngân sách quốc phòng, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Sự kiện này làm dấy lên tranh luận trong nội bộ chính trường về mức độ cam kết nguồn lực dành cho quốc phòng, cũng như khả năng duy trì lộ trình tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh ngân sách công chịu sức ép.

Anh hướng tới mức chi quốc phòng 3% GDP trước thềm thượng đỉnh NATO. Ảnh: Reuters.

Bất chấp những tranh luận, ông Starmer tái khẳng định mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP trong nhiệm kỳ quốc hội tiếp theo. Đây được xem là một bước đi mang tính định hướng dài hạn, phản ánh xu hướng gia tăng đầu tư quốc phòng trong nội bộ các nước thành viên NATO.

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte hoan nghênh cam kết của London, nhấn mạnh việc tăng đầu tư quốc phòng từ các thành viên là yếu tố then chốt để củng cố khả năng phòng thủ chung, đặc biệt trong bối cảnh liên minh đang thúc đẩy nâng cao mức sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (7–8/7) được dự báo sẽ tập trung vào ba trọng tâm chính: tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực răn đe và nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống an ninh mới nổi.

Trong bối cảnh đó, việc Vương quốc Anh công bố kế hoạch trước thềm hội nghị được đánh giá là động thái nhằm củng cố vai trò dẫn dắt trong liên minh, đồng thời gửi tín hiệu chính trị về mức độ ưu tiên dành cho quốc phòng trong giai đoạn tới.

Thu Uyên