Nga xem xét cấm xuất khẩu dầu diesel

Chính phủ Nga đang xem xét khả năng cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước trong bối cảnh nhu cầu gia tăng theo mùa và một số cơ sở hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: TASS

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì ngày 23/6, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, tình hình thị trường nhiên liệu trong nước vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dù đang đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị nhiều biện pháp để bảo đảm nguồn cung trong mùa Hè, trong đó có phương án cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel để ưu tiên thị trường nội địa.

Ông Novak cho biết, các công ty dầu khí Nga đã nâng công suất sản xuất nhiên liệu lên mức tối đa, đồng thời huy động thêm các nhà máy lọc dầu quy mô vừa và nhỏ nhằm tăng nguồn cung xăng và dầu diesel.

Theo Phó Thủ tướng Nga, chính phủ cũng đang triển khai các biện pháp hỗ trợ ngành dầu khí, bao gồm điều chỉnh chính sách thuế, trong bối cảnh một số cơ sở hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Trước đó, đầu tháng 6, Nga đã tạm thời cấm xuất khẩu nhiên liệu hàng không đến hết ngày 30/11 để ổn định thị trường trong nước. Moscow hiện cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đối với một số mặt hàng nhiên liệu và kiểm soát nguồn cung tại một số địa phương.

Các bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu Lukoil ở vùng Kaliningrad của Nga, ngày 13/3/2022. Ảnh: Türkiye Today

Trong những tuần gần đây, hoạt động bán nhiên liệu đã bị hạn chế tại một số khu vực như Saratov, Tver, Omsk, Crimea và Tatarstan. Một số doanh nghiệp lớn trong ngành năng lượng cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát nguồn cung tại hệ thống phân phối của mình.

Nga hiện là một trong những nước xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế lớn nhất thế giới. Giới phân tích nhận định, nếu Moscow quyết định cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel, động thái này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu trên thị trường quốc tế, đồng thời tác động đến giá dầu diesel tại một số khu vực phụ thuộc vào nguồn hàng từ Nga.

Minh Phương