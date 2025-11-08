Nga và Trung Quốc phản ứng trước đề xuất tham gia đàm phán hạt nhân của Mỹ

Nga và Trung Quốc đều lên tiếng phản đối việc Mỹ yêu cầu họ tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng Washington cần thực hiện nghĩa vụ giải trừ vũ khí của chính mình trước khi mở rộng các cuộc đàm phán đa phương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân. Ảnh: Tass

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/11 cho biết, các cơ quan liên quan của Nga đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân, đặc biệt là việc thử nghiệm các loại vũ khí chiến lược. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng tình hình liên quan đến ý định tiến hành thử nghiệm hạt nhân của Mỹ vẫn cần được làm rõ, sau khi xuất hiện thông tin về khả năng Mỹ thử nghiệm tên lửa liên lục địa Minuteman III. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng chưa nêu rõ loại thử nghiệm hay việc có sử dụng đầu đạn hạt nhân hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan thu thập và phân tích thông tin để “đề xuất phương án phối hợp về khả năng bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân,” nhưng không ra lệnh bắt đầu thử nghiệm ngay lập tức.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối yêu cầu của Mỹ về việc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning khẳng định năng lực hạt nhân của Trung Quốc không thể so sánh với Mỹ và Nga, và việc yêu cầu Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán ở giai đoạn này là “không công bằng, vô lý và không khả thi.” Bà Mao nhấn mạnh rằng Mỹ, sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cần thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ giải trừ hạt nhân, cắt giảm kho vũ khí và tạo điều kiện để tiến tới giải trừ hạt nhân toàn cầu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning khẳng định Mỹ phải cắt giảm kho vũ khí trước khi yêu cầu đàm phán hạt nhân. Ảnh: FMPRC

Trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo năm nước Trung Á tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định rằng Mỹ, Nga và Trung Quốc có khả năng đạt thỏa thuận về giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời mô tả giải trừ hạt nhân là “một điều tuyệt vời” và cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với lãnh đạo Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc nhấn mạnh rằng vị thế hiện tại của họ không cho phép tham gia các cuộc đàm phán ba bên, và trách nhiệm chủ yếu về giải trừ hạt nhân vẫn thuộc về Mỹ.

Quan điểm của Nga và Trung Quốc phản ánh mối quan ngại toàn cầu về việc Mỹ nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các cường quốc hạt nhân lớn nhất hành động có trách nhiệm trước khi mở rộng cơ chế kiểm soát vũ khí đa phương.

Bích Hồng

Nguồn: Tass, Pars Today, FMPRC