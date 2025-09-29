Nga đề nghị đưa cả Anh và Pháp vào đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/9 cho biết các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược trước hết phải được tiến hành giữa Nga và Mỹ, song về lâu dài, kho vũ khí của Anh và Pháp cũng cần được đưa vào vòng đàm phán.

Tên lửa liên lục địa Yars RS-24 của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với hãng tin TASS, ông Peskov nhấn mạnh: “Tất nhiên, chúng ta phải bắt đầu từ cấp độ song phương, vì Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) là một văn kiện song phương. Nhưng về lâu dài, không thể bỏ qua những kho vũ khí này, bởi chúng là một phần của vấn đề chung về an ninh châu Âu và ổn định chiến lược toàn cầu.”

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Moskva tháng này đã đề xuất với Washington việc tự nguyện duy trì trong một năm các giới hạn về số vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai theo New START, khi hiệp ước này hết hạn vào năm tới, nếu Mỹ cũng làm tương tự.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhận định đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin “nghe có vẻ khá tốt,” song nhấn mạnh quyết định thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã tuyên bố muốn mở các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với cả Nga và Trung Quốc.

New START được ký năm 2010 giữa các Tổng thống Mỹ Barack Obama và Nga Dmitry Medvedev, có hiệu lực từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Năm 2023, ông Putin đình chỉ sự tham gia của Nga, nhưng Moskva vẫn tiếp tục tuân thủ giới hạn số đầu đạn.

Nga và Mỹ hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo New START, mỗi bên chỉ được triển khai mức 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 phương tiện mang (tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom).

Trong khi đó, Pháp và Anh - vốn không tham gia New START hay các hiệp ước trước đó - có kho dự trữ nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng 250-300 đầu đạn hạt nhân mỗi nước./.

Theo TTXVN