Nga chỉ trích phương Tây cản trở quá trình hình thành trật tự thế giới đa cực

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các chính sách cứng rắn và đối đầu của phương Tây hiện nay bắt nguồn từ sự suy giảm ảnh hưởng trên trường quốc tế cùng lo ngại mất lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh trật tự thế giới đang thay đổi theo hướng đa cực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc ngày 21/5, ông Lavrov nhận định hệ thống tài chính – kinh tế do phương Tây dẫn dắt sau Chiến tranh thế giới thứ hai không còn bảo đảm lợi ích áp đảo cho các nước phương Tây như trước đây. Theo ngoại trưởng Lavrov, nhiều quốc gia đang phát triển đã đạt được tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cao hơn ngay trong chính hệ thống do Mỹ và các đồng minh xây dựng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, phong tỏa tài sản quốc gia hay hạn chế hợp tác trong nhiều lĩnh vực là biểu hiện của “cạnh tranh không công bằng”. Ông Lavrov cũng đề cập việc một số vận động viên từ các quốc gia nhất định bị loại khỏi các giải đấu quốc tế như ví dụ cho xu hướng chính trị hóa thể thao.

Theo ông Lavrov, sự nổi lên của các trung tâm kinh tế mới như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và nhiều quốc gia châu Phi đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch quyền lực toàn cầu. Ông cho rằng đây là diễn biến mang tính khách quan, phản ánh thực tế của thế giới đa cực hiện nay.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi cải tổ các thể chế quốc tế được thành lập sau Thế chiến II, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính Bretton Woods, nhằm tăng vai trò đại diện cho các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.

Bên cạnh đó, ông Lavrov nhấn mạnh vai trò của các cơ chế hợp tác như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), ASEAN và Liên minh châu Phi trong việc định hình nền kinh tế toàn cầu mới, đồng thời cho biết Nga và Trung Quốc đã chuyển phần lớn hoạt động thương mại song phương sang sử dụng đồng ruble và nhân dân tệ thay cho đồng USD.

Lê Hà.

Nguồn: Tass