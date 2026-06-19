Nga và ASEAN tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Các nhà lãnh đạo Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN diễn ra ở thành phố Kazan.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN diễn ra ở thành phố Kazan, ngày 18/6 Ảnh: TASS

Hội nghị năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại Nga - ASEAN, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện cấp cao Nga, các nước ASEAN cùng Tổng Thư ký ASEAN.

Tại hội nghị, ngày 18/6, các bên đã thông qua Tuyên bố Kazan và Kế hoạch công tác Nga - ASEAN giai đoạn 2026-2030, tái khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Các văn kiện đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác về chính trị - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và các lĩnh vực khác, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm an ninh năng lượng và củng cố chuỗi cung ứng trước những biến động của thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các cuộc thảo luận đã đưa ra nhiều sáng kiến và đề xuất thực tiễn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN. Ông đánh giá quan hệ đối tác giữa hai bên là yếu tố góp phần duy trì ổn định và hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN diễn ra ở thành phố Kazan.

Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông Putin cho biết, Nga và ASEAN hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng quân sự và mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới hòa bình lâu dài. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc ổn định tình hình tại Trung Đông và khu vực Vịnh Persian sẽ góp phần tích cực vào ổn định thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu.

Giới quan sát nhận định, hội nghị là cơ hội để Nga thúc đẩy quan hệ với Đông Nam Á trong bối cảnh Moscow tiếp tục chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine.

Minh Phương