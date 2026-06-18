Nga thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN

Bên lề Diễn đàn Nga - ASEAN tại thành phố Kazan, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/6 đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo Malaysia, Philippines, Brunei, tập trung thảo luận về thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, thương mại và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Anwar Ibrahim (thứ ba, từ trái sang) trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhà hát Học thuật Quốc gia Tatar. Ảnh: BERNAMA

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga - Malaysia đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định quan hệ song phương đã đạt nhiều bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, đồng thời cảm ơn Nga đã hỗ trợ Malaysia trong giai đoạn thị trường năng lượng gặp nhiều biến động. Ông cho biết hai nước đang thúc đẩy hoàn tất các thủ tục tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa công dân hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính Hồi giáo, công nghiệp Halal và hàng không.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng nhấn mạnh vai trò của Nga trong việc tăng cường hợp tác với ASEAN và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Moscow với các quốc gia thành viên hiệp hội.

Tổng thống Putin hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác song phương nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên trao đổi về các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, năng lượng và an ninh lương thực, đồng thời nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được. Tổng thống Marcos Jr. cũng mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại cuộc gặp với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, hai bên tái khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời đánh giá cao vai trò của cơ chế đối thoại giữa Nga và ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực.

Các cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Nga - ASEAN tại Kazan, nơi lãnh đạo Nga và các nước thành viên ASEAN đang thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối khu vực. Diễn đàn dự kiến bế mạc ngày 19/6.

Bích Hồng