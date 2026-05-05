Nga, Ukraine công bố các lệnh ngừng bắn riêng rẽ

(Baothanhhoa.vn) - Nga và Ukraine đã lần lượt công bố các kế hoạch ngừng bắn riêng rẽ trong những ngày đầu tháng 5, liên quan đến dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga, song hai bên vẫn giữ quan điểm khác biệt về thời điểm và cách thức triển khai.

Tổng thống Nga và tổng thống Ukraine tuyên bố ngừng bắn nhân kỷ niệm 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/5 tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày, từ 8–9/5, nhân kỷ niệm 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trước đó, ông Putin đã đề cập khả năng này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh cho các hoạt động kỷ niệm, đồng thời kêu gọi Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Cơ quan này cũng cảnh báo sẽ có phản ứng nếu các hoạt động kỷ niệm 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bị gián đoạn, đồng thời khuyến cáo người dân và nhân viên các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Kiev cần rời khỏi thành phố kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kiev sẽ áp dụng một lệnh ngừng bắn riêng, bắt đầu từ nửa đêm ngày 5 - 6/5. Ông cho biết Ukraine sẽ hành động “tương xứng” với các động thái từ phía Nga, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên đối với việc bảo vệ tính mạng con người.

Phát biểu tại hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tổ chức tại Armenia, ông Zelensky cho rằng đề xuất ngừng bắn ngắn hạn của Nga là chưa đủ, trong bối cảnh Ukraine từ lâu kêu gọi một thỏa thuận dài hạn hơn.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị tổ chức Ngày Chiến thắng 9/5 – một trong những ngày lễ quan trọng nhất, đánh dấu sự kiện Liên Xô ký văn kiện chấp nhận sự đầu hàng của Đức Quốc xã năm 1945. Theo kế hoạch, lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ năm nay sẽ được điều chỉnh quy mô, không trưng bày nhiều khí tài quân sự như trước, do lo ngại về các nguy cơ an ninh.

Nguồn: Reuters, AP, TASS

