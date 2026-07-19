Nga, UAE ưu tiên bảo vệ eo biển Hormuz trước nguy cơ xung đột lan rộng

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/7, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan để trao đổi về tình hình Trung Đông, đặc biệt là diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan (phải). Ảnh: Sharjah 24.

Trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang và kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động quân sự, nhanh chóng quay trở lại đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Đáng chú ý, hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn, thông suốt qua eo biển Hormuz. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga và UAE coi đây là điều kiện thiết yếu để duy trì ổn định thị trường năng lượng và bảo đảm an ninh kinh tế toàn cầu.

Eo biển Hormuz là tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch trên thế giới. Bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp tới nguồn cung năng lượng và giá dầu quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng, vấn đề bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz đang trở thành mối quan tâm chung của nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực.

Trước đó, hồi tháng 4 và tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng UAE Zayed Al Nahyan cũng kêu gọi nối lại đàm phán để đạt giải pháp lâu dài cho Trung Đông. Vì vậy, cuộc điện đàm ngày 18/7 không phải thay đổi chính sách, mà là sự tiếp nối nỗ lực ngoại giao của hai bên.

Quốc kì UAE và Nga. Ảnh: en.assahifa

Ngoài tình hình Trung Đông, hai ngoại trưởng cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và thể thao, đồng thời tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế.

Giới quan sát cho rằng, việc Nga và UAE đồng thời nhấn mạnh yếu tố an ninh hàng hải cho thấy các bên đang nỗ lực ngăn căng thẳng quân sự lan rộng sang lĩnh vực vận tải và năng lượng - yếu tố có thể gây tác động dây chuyền tới kinh tế toàn cầu. Trong khi Nga tiếp tục kêu gọi giải quyết bất đồng bằng đối thoại, UAE cũng thể hiện vai trò cân bằng giữa các bên nhằm bảo vệ ổn định của Vùng Vịnh và các tuyến hàng hải chiến lược.

Nhật Lệ

Nguồn: Anews, Anadolu