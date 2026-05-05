Cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế sau căng thẳng tại UAE và eo biển Hormuz

Sau các diễn biến căng thẳng mới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và khu vực eo biển Hormuz, cộng đồng quốc tế đồng loạt kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: Mid.ru.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty theo đề xuất của phía Cairo nhằm thúc đẩy các biện pháp ngoại giao hạ nhiệt tình hình Trung Đông. Hai bên kêu gọi sớm nối lại tiến trình đàm phán để tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho cuộc khủng hoảng liên quan tới Iran. Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc trao đổi tập trung vào diễn biến khu vực, đặc biệt sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel.

Kuwait lên án các hành động quân sự gần đây, trong khi Saudi Arabia kêu gọi các bên kiềm chế. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng kêu gọi giảm leo thang, lên án các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào UAE, đồng thời nhấn mạnh các hành động leo thang cần chấm dứt. Nhà lãnh đạo Anh kêu gọi Mỹ và Iran tham gia đối thoại nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn và hướng tới giải pháp ngoại giao lâu dài.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Qatar lên án vụ tấn công nhằm vào một tàu chở dầu của UAE thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi khi đang lưu thông qua eo biển Hormuz. Theo thông tin công bố, tàu này bị hai thiết bị bay không người lái tấn công. Qatar cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải, đồng thời kêu gọi bảo đảm lưu thông an toàn qua tuyến vận tải chiến lược này.

Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah sau khi mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị hệ thống phòng không đánh chặn rơi xuống. Ảnh: Reuters.

Cùng quan điểm, Ai Cập bày tỏ phản đối mọi hành vi gây bất ổn tại khu vực Vùng Vịnh, cảnh báo các vụ tấn công đang cản trở nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Tổng Thư ký Liên đoàn Ả rập, ông Ahmed Aboul Gheit, lên án mạnh việc sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cũng như cơ sở năng lượng tại Fujairah của UAE. Ông nhấn mạnh an ninh quốc gia của các nước Arab là không thể xâm phạm và kêu gọi các bên chịu trách nhiệm về những hành động gây ảnh hưởng tới hòa bình khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm duy trì ổn định tại khu vực Trung Đông. Các nỗ lực trung gian, trong đó có vai trò của Pakistan, cùng tín hiệu sẵn sàng đàm phán từ các bên liên quan được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt tình hình, tránh nguy cơ leo thang và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Thanh Hằng

Nguồn: ISNA, Wion.