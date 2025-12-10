Nga tuyên bố không lùi bước ở Ukraine, Tổng thống Mỹ thúc ép Kyiv tổ chức bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch tại Ukraine sẽ tiếp tục đến khi Moscow đạt trọn vẹn mục tiêu, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép yêu cầu Ukraine xem xét kế hoạch hòa bình mới và sớm tổ chức bầu cử.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga không lùi bước ở Ukraine. Ảnh: AA

Tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền ngày 9/12 qua cầu truyền hình, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự “đến khi mọi mục tiêu được hoàn thành”. Ông nhấn mạnh việc bảo vệ người dân Donbass trước các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời tái khẳng định mục tiêu “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Nga, xung đột bắt nguồn từ việc Kiev đưa quân vào Donbass - vùng đất ông mô tả là “lịch sử thuộc về Nga” và từng phản đối cuộc đảo chính Maidan năm 2014. Moscow cáo buộc phương Tây không hề có ý định thực thi Thỏa thuận Minsk, mà chỉ ký kết để giúp Ukraine có thêm thời gian tái vũ trang.

Trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu Kyiv nghiêm túc, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gia tăng áp lực. Trả lời Politico ngày 9/12, ông Trump nhận định Nga đang “chiếm ưu thế” và cảnh báo Ukraine “không có cơ hội chiến thắng quân sự”. Ông thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky “bắt đầu chấp nhận các đề xuất hòa bình”, đồng thời bày tỏ thất vọng trước thông tin ông Zelensky vẫn chưa đọc bản dự thảo hòa bình mới nhất của Washington.

Không chỉ vậy, ông Trump còn chỉ trích việc Ukraine chưa tổ chức bầu cử dù nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5/2024. Ông cho rằng Kyiv “không thể mãi viện dẫn chiến tranh để trì hoãn bầu cử”, nhấn mạnh “đã đến lúc người dân Ukraine được lựa chọn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Ukraine. Ảnh: Politico

Giữa sức ép ngày càng lớn, Tổng thống Zelensky ngày 10/12 cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trong 60 - 90 ngày nếu Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể đảm bảo an ninh. Ông nói: “Tôi đã sẵn sàng cho bầu cử. Tôi đề nghị Mỹ, có thể cùng các đối tác châu Âu, hỗ trợ đảm bảo an ninh. Khi đó, trong 60 - 90 ngày, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử”.

Ông Zelensky cũng bác bỏ ý kiến cho rằng mình đang cố bám giữ quyền lực, gọi nhận định này là “hoàn toàn không thỏa đáng”.

Theo luật Ukraine, bầu cử thời chiến bị cấm. Tuy nhiên, xung đột kéo dài cùng tình trạng thiết quân luật khiến Kiev đối mặt áp lực ngày càng tăng từ Mỹ, trong khi hàng triệu người Ukraine vẫn đang sơ tán và 1/5 lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Bích Hồng

Nguồn: RT, Reuters.