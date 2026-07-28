Nga tiếp tục nâng quy mô biên chế lực lượng vũ trang, lên hơn 2,4 triệu người

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Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nâng quy mô biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga lên 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân, theo văn bản được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh nâng quy mô biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga ngày 27/7 . Ảnh: aa.

Sắc lệnh số 526 sửa đổi văn bản ban hành năm 2004 về cơ cấu Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời thay thế sắc lệnh được ký ngày 12/6/2026 quy định mức trần biên chế trước đó. Theo quy định của Nga, quy mô biên chế là mức trần pháp lý về số lượng quân nhân và nhân viên dân sự mà Bộ Quốc phòng được phép tuyển dụng và bảo đảm kinh phí, không phản ánh số lượng quân nhân thực tế đang phục vụ.

Đây là lần thứ ba trong năm 2026 Nga điều chỉnh tăng quy mô biên chế lực lượng vũ trang. Trước đó, ngày 4/3, quy mô biên chế được nâng lên 2.391.770 người, trong đó có 1.502.640 quân nhân. Đến ngày 12/6, con số này tiếp tục được điều chỉnh lên 2.399.130 người, gồm 1.510.000 quân nhân.

Theo nội dung sắc lệnh, việc điều chỉnh lần này nhằm phục vụ thành lập các đơn vị xây dựng quân sự mới, bao gồm cả quân nhân và nhân viên dân sự.

Binh sĩ Nga canh gác tại Đại lộ Vinh quang ở thành phố Kherson, Ukraine, tháng 3/2022. Ảnh: AP.

Giữa tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Fradkov cho biết Chính phủ đã quyết định thành lập Đại học Kỹ thuật - Công trình Quân sự nhằm đào tạo sĩ quan và chuyên gia phục vụ các đơn vị xây dựng, quản lý công trình và hạ tầng quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang triển khai chương trình tái cơ cấu hệ thống xây dựng quân sự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện quân y, doanh trại, nhà ở cho quân nhân và các công trình phục vụ các đơn vị mới thành lập.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Nga đã nhiều lần điều chỉnh tăng quy mô biên chế lực lượng vũ trang. Riêng trong năm 2026, Moscow đã ba lần nâng mức trần biên chế quân đội.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa.