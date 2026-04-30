Nga tăng cường an ninh trước thềm bầu cử Duma Quốc gia

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia, dự kiến diễn ra vào tháng 9, trong bối cảnh nguy cơ khủng bố gia tăng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: WSJ

Phát biểu tại cuộc họp về chống khủng bố, ông Putin nhấn mạnh chiến dịch bầu cử lần này sẽ diễn ra trên quy mô lớn, không chỉ ở cấp liên bang mà còn tại nhiều địa phương. Do đó, việc bảo vệ an toàn cho toàn bộ quá trình bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm các ứng cử viên, thành viên ủy ban bầu cử, quan sát viên và hàng chục triệu cử tri.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo, các tổ chức cực đoan quốc tế vẫn đang gia tăng hoạt động, đồng thời cáo buộc Ukraine sử dụng các phương thức mang tính “khủng bố” nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga. Ông dẫn chứng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu dân sự, trong đó có cơ sở năng lượng tại thành phố cảng Tuapse, gây rủi ro nghiêm trọng về môi trường và an ninh.

Người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ở Moscow, Nga: Ảnh: AP

Trước tình hình này, Tổng thống Putin yêu cầu lực lượng an ninh chủ động ngăn chặn các hành vi khủng bố, phá hoại và can thiệp từ bên ngoài, đồng thời tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin và hạ tầng số phục vụ bầu cử. Ông khẳng định, việc đảm bảo an ninh cho bầu cử và duy trì ổn định xã hội là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh Nga đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp.

Theo giới quan sát, việc Điện Kremlin nhấn mạnh yếu tố an ninh cho thấy chính quyền Nga đang đặt ưu tiên cao vào việc đảm bảo một kỳ bầu cử ổn định trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế còn nhiều biến động.

Minh Phương

Nguồn: TASS