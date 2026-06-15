Nga Sơn chú trọng công tác tạo nguồn cho Đảng

Nhận thức rõ phát triển đảng viên (ĐV) là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở đảng xã Nga Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng và giúp đỡ những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu trở thành ĐV.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, xã Nga Sơn.

Vừa qua (30/5), Chi bộ Giáo dục thường xuyên, Trường Trung cấp nghề Nga Sơn đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 15 quần chúng ưu tú trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Là một trong 15 ĐV trẻ được kết nạp của trường, em Lê Thời Phong phấn khởi chia sẻ: "Đối với em, được đứng trong hàng ngũ của Đảng vừa là niềm vinh dự cũng là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành về nhận thức chính trị, lý tưởng sống và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Cá nhân em sẽ luôn ý thức và không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, đạt nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng mà nhà trường đã dành cho mình”.

Phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, đồng thời xây dựng củng cố tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Bởi vậy, các tổ chức cơ sở đoàn trong xã đã triển khai nhiều giải pháp thông qua đẩy mạnh thực hiện các phong trào, hoạt động xung kích, qua đó nhằm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Bí thư Đoàn xã Nga Sơn, Lê Duy Linh cho biết: “Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn xã đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp được 258 đoàn viên ưu tú”.

Nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kết nạp ĐV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn, Đào Vũ Việt cho biết: “Việc kết nạp ĐV mới, trong đó có những ĐV là học sinh các trường THPT, trung cấp nghề trên địa bàn xã là việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Tỉnh ủy về tăng cường phát triển ĐV, đồng thời góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và trẻ hóa đội ngũ ĐV đáp ứng yêu cầu hiện nay”.

Đảng bộ xã Nga Sơn có 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.963 ĐV. Ngay từ đầu năm 2026, để tạo nguồn sinh lực cho Đảng, các tổ chức cơ sở đảng trong xã luôn bám sát các quy định của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp ĐV nhằm bảo đảm có hiệu quả cả về chất lượng và số lượng. Cùng với đó, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã cũng làm tốt công tác phối hợp với xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, công tác phát triển ĐV của xã trong những năm qua luôn đạt được kết quả tích cực. Trong đó, 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 118/110 ĐV (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Từ số lượng ĐV không ngừng được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng cũng tạo sự chuyển biến rõ nét và từng bước khẳng định được hạt nhân lãnh đạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV, Đảng bộ xã tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV trong giai đoạn mới. Chú trọng công tác phát triển ĐV, đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch mục tiêu kết nạp mới trong từng năm, trong đó chỉ đạo cơ sở quan tâm, bố trí các ĐV mới kết nạp có trình độ, năng lực, đủ điều kiện để đưa vào quy hoạch, đào tạo và bố trí nguồn cán bộ cho cơ sở.

Bài và ảnh: Lê Phượng