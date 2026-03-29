Nga sơ tán nhân viên khỏi nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran

Ngày 28/3, tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom đã sơ tán 163 nhân viên khỏi Nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong bối cảnh tình hình an ninh xung quanh cơ sở này diễn biến xấu đi, đồng thời lên kế hoạch đưa thêm hai nhóm nhân sự rời đi trong những ngày tới.

Tổng giám đốc Rosatom Alexei Likhachev cho biết, các cuộc tấn công gần khu vực Bushehr đang đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn hạt nhân. Ông nhấn mạnh quá trình sơ tán sẽ được triển khai nhanh chóng, song vẫn duy trì một nhóm tối thiểu gồm vài chục chuyên gia ở lại để bảo đảm vận hành và an toàn kỹ thuật của nhà máy.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết phía Iran đã thông báo về một vụ tấn công xảy ra gần Bushehr – sự cố thứ ba trong vòng 10 ngày. Theo IAEA, các vụ việc này chưa gây thiệt hại cho lò phản ứng đang hoạt động và không ghi nhận rò rỉ phóng xạ.

Cùng ngày 28-3, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ các vụ tấn công gần cơ sở hạt nhân này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova bày tỏ kỳ vọng Tổng giám đốc IAEA có thể chuyển tải thông điệp rõ ràng tới các bên liên quan về việc cần chấm dứt ngay các hành động làm gia tăng rủi ro.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho hay: "Chúng tôi hy vọng rằng bằng việc nhận được thông tin kịp thời và khách quan trực tiếp từ chính quyền Iran về những gì đang diễn ra trên thực địa, Tổng giám đốc IAEA sẽ có thể truyền đi một thông điệp đơn giản tới các bên gây hấn một cách dứt khoát và ngay lập tức, Đã đến lúc các vị phải dừng lại!”

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bên bờ biển Vịnh Ba Tư, Ảnh: AA.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm ven Vịnh Ba Tư, là cơ sở điện hạt nhân duy nhất đang vận hành của Iran, giữ vai trò quan trọng trong chương trình năng lượng dân sự của nước này. Dự án được khởi công từ năm 1975, sau đó được Nga tiếp tục hoàn thiện tổ máy số 1 vào thập niên 1990 và chính thức đi vào hoạt động năm 2011.

Phía Iran cáo buộc khu vực Bushehr đã bị tấn công nhiều lần kể từ cuối tháng 2. Trong khi đó, Tổng giám đốc IAEA, Rafael Grossi cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào gây tổn hại đến lò phản ứng đều có thể dẫn tới sự cố phóng xạ nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa về mặt quân sự.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.