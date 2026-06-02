Nga chỉ trích mạnh mẽ Pháp, Anh vì bắt giữ tàu chở dầu, cảnh báo đáp trả

Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Hải quân Pháp, với sự hỗ trợ của Anh, chặn bắt tàu chở dầu Tagor trên Đại Tây Dương, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và cảnh báo Moscow sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải cũng như lợi ích của mình.

Trực thăng hải quân Pháp đổ quân, chặn bắt tàu chở dầu Tagor của Nga. Ảnh: AP.

Phát biểu với báo giới ngày 1/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, việc Pháp bắt giữ tàu Tagor là hành động “bất hợp pháp và không thể chấp nhận được”, đồng thời ví đây là hành vi “cướp biển quốc tế”.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi không đồng tình với nhận định cho rằng các hành động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Nga sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải và hàng hóa trên biển”.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Hải quân Pháp đã tiến hành chiến dịch đổ bộ và kiểm soát tàu chở dầu Tagor trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương với sự hỗ trợ của Anh và một số đối tác khác. Paris khẳng định chiến dịch được thực hiện theo đúng quy định của luật biển quốc tế. Theo ông Macron, tàu Tagor nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Anh và Ukraine, đồng thời bị nghi thuộc mạng lưới “hạm đội bóng tối” mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Hải quân Pháp tiến hành chiến dịch đổ bộ và kiểm soát tàu chở dầu Tagor trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương với sự hỗ trợ của Anh. Ảnh: AFP.

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng, việc lực lượng hải quân nước ngoài buộc một tàu dân sự thay đổi hải trình và hộ tống vào cảng là hành động không được quy định trong luật hàng hải quốc tế. Bà Zakharova cho biết Đại sứ quán Nga tại Paris đã yêu cầu phía Pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vụ việc, đồng thời nhấn mạnh Moscow đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của các thủy thủ Nga trên tàu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ lập luận của Pháp về việc thực thi các “lệnh trừng phạt quốc tế”, cho rằng chỉ những biện pháp được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua mới có thể được coi là lệnh trừng phạt mang tính quốc tế. Theo bà, các biện pháp hạn chế đơn phương do EU và một số nước phương Tây áp đặt không có giá trị pháp lý quốc tế. Moscow đồng thời cảnh báo việc thực thi các lệnh trừng phạt trên những vùng biển quốc tế, nơi áp dụng nguyên tắc tự do hàng hải, có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm đối với hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Vụ chặn bắt tàu Tagor được xem là một trong những hành động cứng rắn nhất từ trước tới nay của hải quân phương Tây nhằm vào các tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Sự việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu trong bối cảnh quan hệ hai bên vẫn ở mức thấp kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Thu Uyên