Nga phóng tàu vận tải Progress MS-34 tiếp tế Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngày 26/4, tàu vận tải “Progress MS-34” của Nga đã được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan, mang theo hơn 2,5 tấn hàng hóa tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a mang theo tàu Progress MS-34 đã rời bệ phóng vào lúc 1 giờ 22 phút theo giờ Moskva (tức 5 giờ 22 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Ảnh: Roscosmos.

Theo hình ảnh truyền hình trực tiếp của Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga (Roscosmos), tên lửa đẩy Soyuz-2.1a mang theo tàu Progress MS-34 đã rời bệ phóng vào lúc 1 giờ 22 phút theo giờ Moskva (tức 5 giờ 22 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Sau khi tách khỏi tên lửa, tàu đã vào quỹ đạo dự kiến và đang tiếp tục hành trình tới ISS. Theo kế hoạch, tàu sẽ ghép nối với mô-đun dịch vụ Zvezda thuộc phân đoạn Nga của ISS vào ngày 28/4.

Giới chức Nga cho biết, lô hàng vận chuyển lần này bao gồm nhiên liệu, thực phẩm, nước uống, oxy, thiết bị thí nghiệm khoa học và trang phục phi hành, phục vụ hoạt động của các phi hành gia trên trạm trong thời gian tới. Tàu Progress là dòng tàu vận tải không người lái do Nga phát triển, chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp tế định kỳ cho ISS, góp phần duy trì hoạt động ổn định của phòng thí nghiệm không gian quốc tế này.

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA.

ISS là dự án hợp tác đa phương với sự tham gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, Roscosmos (Nga), cùng các đối tác châu Âu, Nhật Bản và Canada. Trong đó, Mỹ và Nga giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và vận hành trạm. Theo phân công, phía Mỹ đảm nhiệm cung cấp phần lớn hệ thống năng lượng, phòng thí nghiệm và điều phối nhiều hoạt động nghiên cứu trên trạm. Trong khi đó, phía Nga phụ trách hệ thống đẩy, điều chỉnh quỹ đạo và vận hành các tàu vũ trụ chở người và hàng hóa, như Soyuz và Progress.

Một điểm đáng chú ý là hai bên duy trì cơ chế “bay chéo”, theo đó phi hành gia Mỹ có thể tham gia các chuyến bay bằng tàu Soyuz của Nga, trong khi phi hành gia Nga có thể bay trên tàu SpaceX Crew Dragon của Mỹ. Cơ chế này góp phần bảo đảm duy trì sự hiện diện liên tục của cả hai bên trên ISS.

Mặc dù bối cảnh quốc tế có những biến động, hợp tác giữa Mỹ và Nga trong khuôn khổ ISS vẫn được duy trì ổn định. Các hoạt động vận hành, nghiên cứu khoa học và tiếp tế cho trạm vẫn diễn ra theo kế hoạch, góp phần bảo đảm hoạt động liên tục của phòng thí nghiệm không gian này. Theo kế hoạch, Mỹ dự kiến duy trì hoạt động của ISS đến khoảng năm 2030, trong khi Nga cũng tiếp tục tham gia vận hành trong giai đoạn tới.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.