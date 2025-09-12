Hotline: 0822.173.636   |

Nga phóng tàu chở hàng MS-32 lên quỹ đạo

Ngày 12/9, Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết tàu chở hàng Progress MS-32 của nước này, được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã đi vào quỹ đạo được chỉ định.

Tàu Progress MS-32 vận chuyển hơn 2,5 tấn hàng hóa lên ISS, trong đó có nước uống, nhiên liệu, không khí để bổ sung khí quyển cho ISS và thiết bị khoa học. (Nguồn: NASA)

Tuyên bố của Roscosmos nêu rõ tàu chở hàng Progress MS-32, tách khỏi tầng thứ 3 của tên lửa, đi vào quỹ đạo được chỉ định và việc triển khai các ăngten và tấm pin Mặt Trời đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tàu dự kiến sẽ ghép nối với module Zvezda của ISS vào 20h27 ngày 13/9 (theo giờ Moskva, tức 0h27 ngày 14/9 theo giờ Việt Nam).

Theo Roscosmos, tàu Progress MS-32 vận chuyển hơn 2,5 tấn hàng hóa lên ISS, trong đó có nước uống, nhiên liệu, không khí để bổ sung khí quyển cho ISS và thiết bị khoa học./.

