Nga nêu quan điểm về Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khóa mới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc gặp quan trọng tại Moscow với bà Carolyn Rodrigues-Birkett - Đại diện thường trực của Guyana tại Liên Hợp Quốc, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Tổng thư ký thứ 10 của tổ chức này.

Bà Carolyn Rodrigues-Birkett, đồng thời là đại diện thường trực của Guyana tại Liên Hợp Quốc, đã trình bày cương lĩnh tranh cử của mình trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Guyana Chronicle.

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tại cuộc gặp ngày 3/7, bà Carolyn Rodrigues-Birkett đã chủ động trình bày chi tiết về cương lĩnh tranh cử của mình. Ngược lại, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng giải thích các tiêu chuẩn, yêu cầu cốt lõi từ phía Moscow đối với người đứng đầu tương lai của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Theo đó, bất chấp những căng thẳng địa chính trị hiện nay, cả hai bên đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với vai trò điều phối trung tâm của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề toàn cầu, dựa trên nền tảng tôn trọng Hiến chương và luật pháp quốc tế.

Bà Rodrigues-Birkett là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Guyana, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao nước này trước khi trở thành Đại sứ tại Liên Hợp Quốc. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, bà nổi lên như một tiếng nói đại diện cho các quốc gia nhỏ và đang phát triển (Global South), cam kết thúc đẩy một Liên Hợp Quốc cân bằng giữa ba trụ cột: hòa bình - an ninh, phát triển bền vững và quyền con người.

Cuộc gặp tại Moscow diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành chiếc ghế quyền lực nhất tại trụ sở New York đang bước vào giai đoạn tăng tốc quyết định. Nhiệm kỳ của Tổng thư ký đương nhiệm António Guterres sẽ chính thức khép lại vào ngày 31/12 năm nay sau hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tân Tổng thư ký thứ 10 sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 1/1 năm sau.

Hiện tại, quy trình lựa chọn đã thu hẹp lại với danh sách gồm 6 ứng cử viên chính thức được các quốc gia đề cử. Đặc biệt, lịch sử 81 năm qua của Liên Hợp Quốc chưa từng ghi nhận một phụ nữ nào đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký. Với việc có tới 5 trên tổng số 6 ứng cử viên chính thức năm nay là nữ giới (bao gồm các gương mặt nổi bật như cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, bà Rebeca Grynspan của Costa Rica, bà María Fernanda Espinosa của Ecuador và bà Rodrigues-Birkett), thế giới đang đứng trước cơ hội rất lớn lần đầu tiên đón một “Nữ Tổng thư ký”.

Bà Rodrigues-Birkett là một trong sáu ứng cử viên được đề cử trong quá trình tuyển chọn cho chức vụ Tổng thư ký Liên hợp quốc khóa mới. Ảnh: Anadolu.

Theo quy trình, để trở thành Tổng thư ký LHQ, các ứng viên bắt buộc phải vượt qua vòng lựa chọn của Hội đồng Bảo an trước khi trình lên Đại hội đồng phê chuẩn. Với tư cách là 1 trong 5 nước thành viên thường trực sở hữu lá phiếu phủ quyết, Nga có quyền bác bỏ bất kỳ ứng cử viên nào không đáp ứng được các tiêu chuẩn chiến lược của Moscow. Do đó, việc các ứng viên hàng đầu như bà Rodrigues-Birkett trực tiếp tới Moscow được xem là bước đi chiến lược quan trọng trong chiến dịch tranh cử.

Tin liên quan: Liên hợp quốc mở cuộc đua ghế Tổng Thư ký với nhiều điểm đặc biệt Theo AFP, Liên hợp quốc đã chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông Antonio Guterres cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2027-2032, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tổ chức quốc tế có tuổi đời 80 năm này.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, TASS, PassBlue