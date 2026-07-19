Nga nâng mức chỉ trích Nhật Bản vì hợp tác với Ukraine về máy bay không người lái

Nga ngày 19/7 tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nhật Bản khi cáo buộc việc các doanh nghiệp nước này hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) là “hành động thù địch”, đồng thời cho rằng sự hợp tác này đã góp phần vào các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. Ảnh: Tass

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 19/7 tuyên bố Moscow coi việc các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) là “hành động thù địch công khai”. Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko được đưa ra đúng thời điểm Ukraine gia tăng sử dụng UAV tầm xa nhằm vào nhiều khu vực của Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Rudenko cho biết Nga đang theo dõi sự hợp tác giữa các nhà sản xuất UAV của Nhật Bản với các đơn vị phát triển UAV quân sự của Ukraine. Theo quan chức Nga, trong bối cảnh Ukraine gia tăng sử dụng UAV để tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, Moscow coi việc Tokyo hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực này là hành động góp phần vào các cuộc tấn công khiến dân thường Nga thiệt mạng.

Ông Rudenko không nêu cụ thể doanh nghiệp hay dự án hợp tác nào của Nhật Bản, song khẳng định Nga sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa Tokyo và Kiev.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Nhật Bản tiếp tục căng thẳng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Trước đó, Moscow từng triệu Đại sứ Nhật Bản để phản đối việc một doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào công ty phát triển UAV của Ukraine, cho rằng hoạt động này đồng nghĩa với việc hỗ trợ năng lực quân sự của Kiev.

Máy bay không người lái SkyRider của công ty Terra Drone Corporation (Nhật Bản). Ảnh: Amazing Drones.

Về phía Nhật Bản, nước này thời gian qua đã tăng cường hỗ trợ Ukraine thông qua viện trợ kinh tế, thiết bị phi sát thương và hợp tác trong một số lĩnh vực công nghệ, đồng thời tham gia các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga cùng các nước phương Tây. Đến nay, Chính phủ Nhật Bản chưa đưa ra bình luận về phát biểu mới nhất của Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

Tuyên bố mới của Moscow cho thấy Nga đang mở rộng chỉ trích đối với các quốc gia có hợp tác công nghệ với Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực UAV - loại vũ khí ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Nga - Ukraine.

Nhật Lệ

Nguồn: TASS