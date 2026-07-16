Nga quan ngại Nhật Bản “tái quân sự hóa”, kêu gọi Tokyo tuân thủ Hiến pháp hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây kêu gọi Nhật Bản tuân thủ Hiến pháp hòa bình và thừa nhận đầy đủ kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời bày tỏ quan ngại trước xu hướng mà Moskva cho là Tokyo đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova Ảnh: CCTV

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới ngày 15/7, bà Zakharova cho rằng Nhật Bản đang không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động quân sự và thúc đẩy các chính sách tăng cường năng lực quốc phòng. Theo bà, Nga đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến này do chúng có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực.

Những tháng gần đây, Moskva nhiều lần chỉ trích việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và các đối tác phương Tây, cũng như tham gia các cuộc tập trận đa phương trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ phản đối của phía Nhật Bản liên quan đến cuộc diễn tập hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc, khẳng định hoạt động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và là một phần trong chương trình hợp tác quân sự thường niên giữa hai nước.

Cuộc diễn tập “Liên hợp trên biển-2026” giữa Nga và Trung Quốc được tổ chức từ ngày 6-13/7 tại vùng biển và vùng trời gần thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: CCTV.

Cuộc diễn tập “Liên hợp trên biển-2026” giữa Nga và Trung Quốc được tổ chức từ ngày 6-13/7 tại vùng biển và vùng trời gần thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), sau đó một số lực lượng của hai nước đã tiếp tục thực hiện tuần tra chung trên Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc diễn tập nhằm tăng cường năng lực phối hợp giữa hải quân hai nước, cùng ứng phó các thách thức an ninh trên biển và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Quan hệ Nga - Nhật Bản tiếp tục ở trong tình trạng căng thẳng do bất đồng về vấn đề an ninh, tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc), cũng như lập trường của Tokyo đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, các hoạt động quân sự của mỗi bên đều trở thành chủ đề gây tranh cãi trong quan hệ song phương.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV