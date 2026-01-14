Quân đội Anh chưa sẵn sàng để đối phó với một cuộc xung đột cường độ cao

Tư lệnh quân sự cao nhất của Vương quốc Anh vừa thừa nhận trước Quốc hội rằng lực lượng vũ trang nước này hiện chưa đạt mức sẵn sàng cần thiết để đối phó với một cuộc xung đột quy mô lớn. Theo người đứng đầu quân đội Anh, Tướng Richard Knighton, năng lực quân sự của Anh vẫn còn khoảng cách đáng kể so với yêu cầu của môi trường an ninh hiện nay.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Anh, Tướng Richard Knighton

Phát biểu trước các nghị sĩ, ngày 13/1 ông Knighton cho biết trong hơn ba thập kỷ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Anh đã tiến hành nhiều đợt cắt giảm quốc phòng, hưởng lợi từ cái gọi là “cổ tức hòa bình”. Tuy nhiên, hệ quả là lực lượng vũ trang hiện không còn ở trạng thái sẵn sàng như cần thiết để đối phó với các kịch bản xung đột cường độ cao.

Ông nhấn mạnh, khả năng răn đe các đối thủ tiềm tàng chỉ có thể được bảo đảm khi quân đội đủ năng lực chiến đấu và giành thắng lợi, điều đòi hỏi quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi toàn diện.

Các báo cáo quốc phòng cho thấy quân số của quân đội Anh đã giảm trong nhiều năm qua, trong khi kho dự trữ đạn dược ở mức hạn chế và nhiều trang thiết bị đã cũ. Một số ủy ban của Quốc hội từng cảnh báo rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao, Anh có thể nhanh chóng đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và năng lực duy trì tác chiến.

Binh sĩ quân đội Anh và Phần Lan trong khuôn khổ một cuộc tập trận của NATO tại Phần Lan. Ảnh: PA.

Giới chức quốc phòng cũng thừa nhận quy mô lực lượng vũ trang hiện nay là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Một số tàu chiến không thể triển khai do thiếu nhân lực, trong khi một số khí tài không quân gặp khó khăn về bảo dưỡng và phụ tùng.

Những lo ngại này được đưa ra trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Cuộc xung đột tại Ukraine đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc an ninh châu Âu, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, các hình thức tác chiến mới như chiến tranh mạng và không gian đang đặt ra thêm thách thức đối với các lực lượng quân sự truyền thống.

Tướng Knighton khẳng định, dù Vương quốc Anh vẫn duy trì năng lực răn đe hạt nhân, các đơn vị tinh nhuệ và mạng lưới liên minh rộng khắp, song việc bảo đảm quân số, kho vũ khí và mức độ sẵn sàng tác chiến vẫn là những yếu tố then chốt. Theo ông, việc nhìn nhận thẳng thắn thực trạng hiện nay là cần thiết để định hướng các quyết sách nhằm củng cố năng lực quốc phòng trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.