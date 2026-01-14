Hàn Quốc: Tấn công mạng khiến hơn 9 triệu tài khoản có nguy cơ bị lộ dữ liệu

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/1, giới chức an ninh mạng Hàn Quốc ước tính khoảng 9,6 triệu tài khoản người dùng có thể đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền nhằm vào Tập đoàn Kyowon, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục trong nước.

Trụ sở của Tập đoàn Kyowon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Ước tính này được nhóm điều tra của chính phủ, trong đó có Cơ quan Internet và An ninh Hàn Quốc (KISA), đưa ra sau khi Kyowon Group phát hiện dấu hiệu bất thường trong hệ thống nội bộ từ ngày 11/1 và đã báo cáo vụ việc cho KISA cùng các cơ quan liên quan vào tối cùng ngày.

Cơ quan chức năng ước tính khoảng 600 trong tổng số 800 máy chủ của Kyowon nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Nhóm điều tra cho biết tổng số thành viên mà 8 công ty con của Kyowon nắm giữ là 13 triệu thành viên. Tuy nhiên, nếu loại bỏ các tài khoản trùng lặp, con số này giảm xuống còn 5,54 triệu người dùng thực tế.

Theo nhóm điều tra, 9,6 triệu tài khoản bị ảnh hưởng có tính cả những người dùng sở hữu nhiều hơn 1 tài khoản.

Do Kyowon Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ dịch vụ gia sư, cho thuê thiết bị gia dụng đến dịch vụ tang lễ, các chuyên gia nhận định quy mô ảnh hưởng có thể rất lớn.

Hiện Kyowon vẫn chưa xác nhận liệu dữ liệu cá nhân của khách hàng có thực sự bị rò rỉ hay không. Tập đoàn khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chuyên gia an ninh để làm rõ mức độ xâm nhập, đồng thời cam kết sẽ thông báo minh bạch tới người dùng trong trường hợp dữ liệu khách hàng được xác nhận là đã bị rò rỉ./.

Thoe TTXVN