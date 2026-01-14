Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan vẫn chiếm đóng khu dân sự, Bangkok bác bỏ

Campuchia cho biết quân đội Thái Lan vẫn đang chiếm đóng một số khu vực dân sự bên trong lãnh thổ Campuchia, động thái được cho là đang thử thách thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai nước hồi tháng 12/2025, sau các cuộc đụng độ biên giới nghiêm trọng trong năm ngoái.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 14/1 tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho biết binh sĩ Thái Lan đã dựng hàng rào dây thép gai và các container vận chuyển tại một số khu vực dọc biên giới tranh chấp, khiến tình hình tiềm ẩn rủi ro bất ổn.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho biết binh sĩ Thái Lan đã dựng hàng rào dây thép gai và các container tại một số khu vực dọc biên giới tranh chấp. Ảnh: Line Today

Theo ông Prak Sokhonn, khoảng 4.000 gia đình Campuchia hiện vẫn chưa thể trở về nhà tại các khu vực biên giới do sự hiện diện của quân đội Thái Lan, bất chấp thỏa thuận đạt được hồi tháng 12 nhằm chấm dứt nhiều tuần giao tranh ác liệt.

Ngoại trưởng Campuchia nhấn mạnh: “Quân đội Thái Lan vẫn đang chiếm đóng các khu vực nằm sâu bên trong lãnh thổ Campuchia”, đồng thời cho biết đã xác định ít nhất bốn địa điểm dọc biên giới nơi xảy ra các vụ xâm nhập. Ông cho rằng tình hình hiện vẫn tương đối yên ắng, song không loại trừ nguy cơ leo thang nếu thỏa thuận ngừng bắn không được thực thi đầy đủ.

Campuchia kêu gọi Thái Lan tuân thủ nghiêm túc các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết bất đồng. Ngoại trưởng Prak Sokhonn cũng cho biết Trung Quốc đã có “đóng góp tích cực” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

Phản hồi các cáo buộc từ phía Campuchia, quân đội và chính phủ Thái Lan dẫn lại tuyên bố ngày 12/1 của Bộ Ngoại giao Thái Lan, trong đó bác bỏ các cáo buộc chiếm đóng là “vô căn cứ”. Bộ này khẳng định việc duy trì vị trí triển khai quân đội hiện nay phù hợp với các biện pháp giảm căng thẳng đã được hai bên thống nhất và không thể bị coi là hành động chiếm đóng lãnh thổ.

Vân Bình

Nguồn: Reuters