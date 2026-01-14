Công bố Quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Sáng 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố Quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị, về phía Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố các Quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về miễn nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành biểu tổ chức, biên chế của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu.

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hội nghị cũng đã công bố và trao Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với 166 cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Quyết định cho các sĩ quan.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Quyết định cho các sĩ quan.

Lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Quyết định cho các sĩ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Việc tổ chức lại và đưa sĩ quan Quân đội chính quy về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa chính trị - quân sự hết sức quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng tổ chức quân sự địa phương thực sự vững mạnh, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lưu ý, tỉnh Thanh Hóa là địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, cũng như bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phải thực sự là cơ quan quân sự nòng cốt, tin cậy, đủ năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng cấp xã thực sự là địa bàn chiến lược quan trọng, là “nền móng” của thế trận quốc phòng toàn dân.

Để chủ trương đưa sĩ quan Quân đội về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí Thiếu tướng Ngô Nam Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị và Nhân dân; quan tâm đầu tư, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất để Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nhanh chóng đi vào hoạt động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo biểu tổ chức biên chế mới, bảo đảm tinh gọn, khoa học, phù hợp với trình độ, năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, nhân viên. Tổ chức rà soát hệ thống trụ sở làm việc và cơ sở vật chất, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, sinh hoạt, tạo thuận lợi để cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã yên tâm công tác, xác định gắn bó lâu dài với địa phương. Đồng thời tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quân sự địa phương và một số nội dung chuyên ngành cho cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã...

Thiếu tướng Ngô Nam Cường đề nghị các tân chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường ổn định tổ chức, biên chế theo quy định, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, phường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, đi vào hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu.

Đồng thời nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị, địa bàn, làm tốt vai trò tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng ủy, UBND xã về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối về địa bàn trước, trong và sau thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chuẩn bị các điều kiện để đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị; quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tổ chức giao nhận quân năm 2026 chặt chẽ, an toàn.

