Saks Global - công ty mẹ của nhà bán lẻ hàng xa xỉ Saks Fifth Avenue - đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào cuối ngày 13/1 (giờ Mỹ), sau thời gian dài chật vật với gánh nặng nợ nần phát sinh từ thương vụ mua lại đối thủ Neiman Marcus vào năm 2024.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Phá sản Mỹ tại khu vực phía Nam bang Texas, Saks Global xin bảo hộ theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ. Đây là vụ phá sản lớn đầu tiên trong ngành bán lẻ của Mỹ trong năm 2026.

Đầu tháng 1/2206, ông Marc Metrick rời ghế Giám đốc điều hành (CEO) và chuyển quyền điều hành cho Richard Baker, Chủ tịch điều hành Saks Global. Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau, ông Baker cũng rời vị trí CEO.

Những năm gần đây, thói quen mua sắm của người Mỹ đã thay đổi mạnh, khiến nhiều nhà bán lẻ truyền thống gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Không ít khách hàng tỏ ra thất vọng với thị trường hàng xa xỉ, khi cho rằng giá cả ngày càng cao trong khi chất lượng không tương xứng. Bên cạnh đó, nhóm khách vẫn mua sắm hàng xa xỉ có xu hướng mua trực tiếp từ các thương hiệu, thay vì thông qua các cửa hàng trung gian.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của CNN, bối cảnh kinh tế thiếu chắc chắn trong suốt năm qua càng làm gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp: niềm tin tiêu dùng suy giảm, thị trường lao động chững lại và đa số người Mỹ cho rằng Chính phủ đang gây tổn hại cho nền kinh tế.

Trong thông cáo công bố ngày 14/1, Saks Global cho biết, công ty đã tự nguyện khởi động thủ tục phá sản theo Chương 11, với sự ủng hộ của các chủ nợ tài chính chủ chốt, nhằm tạo điều kiện cho quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi hoạt động kinh doanh.

Ông Geoffroy van Raemdonck, cựu Giám đốc điều hành của Neiman Marcus, sẽ đảm nhiệm vai trò CEO trong suốt quá trình tái cơ cấu của Saks Global. Ông nói: “Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Saks Global. Con đường phía trước mở ra cơ hội quan trọng để củng cố nền tảng kinh doanh và chuẩn bị cho tương lai.”

Saks Global được hình thành từ thương vụ trị giá 2,65 tỷ USD năm 2024, khi tập đoàn HBC - chủ sở hữu Saks - mua lại Neiman Marcus, với tham vọng xây dựng một “đế chế” bán lẻ xa xỉ đủ lớn để tăng sức mặc cả với các thương hiệu và kéo khách hàng quay lại cửa hàng.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Saks Global đã gặp khó trong việc thanh toán cho các nhà cung cấp, làm xấu đi quan hệ đối tác và dấy lên lo ngại về nguy cơ phá sản từ nhiều tháng trước khi chính thức nộp đơn.

Trong thông cáo, Saks Global cho biết đã đảm bảo khoản tài trợ 1 tỷ USD trong thời gian tái cấu trúc, nhằm duy trì hoạt động và triển khai các sáng kiến phục hồi. Ngoài ra, nhóm trái chủ cũng cam kết cung cấp thêm 500 triệu USD khi công ty hoàn tất quá trình phá sản./.

