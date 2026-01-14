Venezuela phóng thích nhiều công dân Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết nhiều công dân Mỹ từng bị giam giữ tại Venezuela đã được trả tự do.

Chính phủ lâm thời Venezuela bắt đầu phóng thích các công dân Mỹ bị giam giữ. Ảnh: CNN.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Tommy Pigott ngày 13/1 cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh việc trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela. Đây là một bước đi quan trọng theo hướng tích cực của chính quyền lâm thời”. Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố số lượng cụ thể những người được thả. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho biết bốn công dân Mỹ đã được trả tự do theo nhóm vào ngày 13/1, và một người khác được thả vào ngày 12/1.

Đây là lần đầu tiên công dân Mỹ được trả tự do kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ. Đợt thả tù nhân Mỹ này diễn ra trong bối cảnh chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo dự kiến trả tự do cho hàng chục tù nhân chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez tuần trước cho biết nước này sẽ trả tự do cho “một số lượng đáng kể” công dân Venezuela và người nước ngoài đang bị giam giữ, coi đây là cử chỉ nhằm “tìm kiếm hòa bình” trong bối cảnh tình hình chính trị thay đổi.

Cùng ngày, phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc tại Venezuela ra tuyên bố hoan nghênh việc Caracas bắt đầu trả tự do cho các tù nhân bị giam giữ, cho rằng mọi bước đi nhằm khôi phục quyền tự do cá nhân đều có ý nghĩa quan trọng đối với những người liên quan và gia đình của họ.

Tuy nhiên, phái đoàn này lưu ý rằng trong tổng số khoảng 800 người bị giam, mới chỉ có khoảng 50 trường hợp được trả tự do tính đến thời điểm hiện nay, bao gồm cả những trường hợp từng được đề cập trong các báo cáo trước đó của Liên hợp quốc.

Chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo dự kiến trả tự do cho hàng chục tù nhân chính trị. Ảnh: CNN.

Theo đánh giá của phái đoàn, tiến trình này vẫn còn cách xa các cam kết quốc tế mà Venezuela đặt ra. Đặc biệt, Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại đối với tình trạng của các phụ nữ vẫn đang bị giam giữ, đồng thời kêu gọi chính quyền Venezuela minh bạch hóa và đẩy nhanh kế hoạch phóng thích tiếp theo, cũng như cải thiện điều kiện giam giữ theo các chuẩn mực quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: AP News, CNN.