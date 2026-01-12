Phê duyệt danh mục vị trí việc làm viên chức của Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND cấp xã

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND, ngày 10/1/2026 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm viên chức của Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo danh mục vị trí việc làm viên chức của Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định nêu trên, có 2 vị trí việc làm (VTVL) lãnh đạo quản lý, đó là Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm,

VTVL chuyên môn, nghiệp vụ định hướng bố trí theo ngành, lĩnh vực có 13 vị trí, gồm các VTVT lĩnh vực sự nghiệp văn hóa và du lịch; lĩnh vực sự nghiệp thể thao; lĩnh vực sự nghiệp thông tin; lĩnh vực sự nghiệp truyền thông; lĩnh vực sự nghiệp môi trường; lĩnh vực khuyến nông; lĩnh vực sự nghiệp nông nghiệp về vật nuôi; lĩnh vực sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng; lĩnh vực sự nghiệp giao thông.

VTVL hỗ trợ có 8 vị trí, gồm: chuyên viên Văn phòng, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, kế toán, thủ quỹ, văn thư - lưu trữ, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ và nhân viên lái xe.

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường căn cứ Quyết định này khẩn trương triển khai xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của viên chức Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND xã, phường, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi; căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao để rà soát, bố trí, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hoặc có phương án xử lý đối với viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn hoặc chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm theo quy định (nếu có).

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của viên chức Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND cấp xã; tham mưu UBND tỉnh nội dung tuyển dụng, sử dụng viên chức cấp xã theo vị trí việc làm được phê duyệt đảm bảo theo quy định.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Danh mục các vị trí việc làm TẠI ĐÂY.

Nguyên Mai