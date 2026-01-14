Hungary ấn định ngày bầu cử Quốc hội, Thủ tướng Orban đối mặt với thách thức lớn

Tổng thống Tamás Sulyok vừa thông báo cuộc bầu cử quốc hội Hungary sẽ diễn ra vào ngày 12/4. Thủ tướng Viktor Orbán dự kiến sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong 16 năm qua. Kết quả cuộc bầu cử được dự báo có thể tạo ra những tác động đáng kể không chỉ đối với tình hình chính trị trong nước mà còn đối với khu vực, châu Âu và xu hướng phát triển của các phong trào chính trị cực hữu trên toàn lục địa.

Lãnh đạo Đảng Tisza trung hữu Peter Magyar (trái), đối thủ chính của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Ảnh: Hungarian Conservative

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh đảng Fidesz cầm quyền theo đường lối dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Orbán đang không còn chiếm ưu thế rõ ràng trước đảng đối lập Tisza trong phần lớn các cuộc thăm dò độc lập gần đây. Đây được xem là thách thức lớn nhất mà ông Orbán phải đối mặt kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2010.

Đảng Tisza do ông Péter Magyar, 44 tuổi, lãnh đạo, mới xuất hiện trên chính trường Hungary chưa đầy hai năm nhưng đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ đáng kể của cử tri. Sự nổi lên của ông Magyar diễn ra trong bối cảnh nhiều người dân bày tỏ sự không hài lòng trước tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm, chi phí sinh hoạt leo thang và chất lượng các dịch vụ xã hội suy giảm. Nhà lãnh đạo này cam kết cải tổ hệ thống hiện hành, hướng tới một Hungary thịnh vượng và dân chủ hơn.

Thủ tướng Viktor Orbán, người có thời gian cầm quyền lâu nhất trong Liên minh châu Âu, từng đảm nhiệm chức vụ thủ tướng giai đoạn 1998-2002 và tái đắc cử vào năm 2010. Thủ tướng Hungary cho rằng đảng Tisza nhận được sự ủng hộ từ EU và có thể khiến Hungary bị cuốn sâu hơn vào xung đột tại Ukraine, song phía đảng đối lập đã bác bỏ các cáo buộc này.

Về phần mình, ông Péter Magyar khẳng định, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông sẽ thúc đẩy các biện pháp chống tham nhũng, đồng thời tìm cách khôi phục hàng tỷ euro nguồn tài trợ bị EU đóng băng đối với Hungary do những lo ngại liên quan đến tính độc lập tư pháp và tham nhũng. Ông cũng cam kết đưa Hungary quay trở lại quỹ đạo hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), qua đó đảo ngược hơn 15 năm cầm quyền theo đường lối dân túy của Thủ tướng Viktor Orbán, giai đoạn được cho là đã khiến quan hệ giữa Hungary với các đồng minh phương Tây ngày càng căng thẳng.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Politico