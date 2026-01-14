Hotline: 0822.173.636   |

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Hải Đăng
(Baothanhhoa.vn) - Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng nay 14/1 tại Km334+300 đường cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 14/1.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút, giữa xe ô tô khách loại 16 chỗ BKS 38C-229.33, do anh Phan Văn Trường (sinh năm 1986, trú tại thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe ô tô đầu kéo BKS 35A-463.11 do anh Bùi Văn Hồi (sinh năm 1990, trú tại thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xảy ra va chạm, trên xe ô tô khách chở 9 hành khách, di chuyển theo hướng từ Nghệ An đi TP Hà Nội. Chiếc xe đã đâm va vào phía sau bên trái thành thùng rơ mooc của xe ô tô đầu kéo đang dừng đỗ trên làn ngoài giáp lề bên phải phía trước chiều di chuyển của ô tô khách (do đoạn đường phía trước có vụ TNGT đang được Cảnh sát giao thông xử lý).

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong giáp dải phân cách cứng chiều di chuyển.

Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô đầu kéo khác BKS 36C-111.46 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 36RM-001.36 do anh Trịnh Khắc Hưng (sinh năm 1989, trú tại thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển tiếp tục đâm va vào phía sau thành thùng xe ô tô đầu kéo BKS 35A-463.11 và một phần hông trước bên phải đầu xe ô tô khách BKS 38C-229.33.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến lái xe ô tô khách là anh Phan Văn Trường bị thương tích nhẹ, 9 hành khách trên xe ô tô 16 chỗ có 4 người chết và 5 người bị thương, cụ thể:

Ông Phan Văn Nhân sinh năm 1966, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tử vong tại hiện trường;

Anh Võ Đặng Quang Anh sinh năm 2008, tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tử vong tại hiện trường;

Ông Hoàng Bá An sinh năm 1976, trú tại thôn Đinh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tử vong trên đường đi cấp cứu;

Ông Trịnh Văn Quyền sinh năm 1962, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tử vong trên đường đi cấp cứu;

Ông Đặng Văn Hòa sinh năm 1962, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chấn thương sọ não, gãy tay chân;

Ông Đặng Văn Nga sinh năm 1957, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh gãy 1/3 xương gò má trái, vết thương bàn chân;

Ông Thái Văn Anh sinh năm 1968, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh gãy xương cẳng tay phải;

Ông Trần Khánh Lâm sinh năm 1970, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh gãy xương hàm trên;

Ông Đặng Văn Hùng sinh năm 1972, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chấn thương phần mềm hàm dưới

Cả 3 xe ô tô đều bị hư hỏng.

Kết quả xác minh sơ bộ đánh giá, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do anh Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô 16 chỗ BKS 38C-229.33 và anh Trịnh Khắc Hưng điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.46 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 36RM-001.36 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông để xử lý theo quy định.

