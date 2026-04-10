Nga khẳng định tiếp tục đồng hành và tăng cường hỗ trợ Cuba

Sau các cuộc trao đổi tại La Habana, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moskva sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cuba và tăng cường hỗ trợ quốc đảo này, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: La Tercera.

Ông Ryabkov nhấn mạnh Nga coi quan hệ với Cuba là quan trọng, đồng thời không có ý định từ bỏ các lợi ích tại khu vực Tây Bán cầu. Theo ông, sự hỗ trợ của Moskva không chỉ dừng lại ở lô dầu lớn được vận chuyển tới Cuba trong tháng trước mà sẽ tiếp tục được mở rộng.

Ông cho rằng những diễn biến tích cực gần đây trong quan hệ song phương tạo cơ sở để hai bên thúc đẩy hợp tác, nhất là trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại liên quan đến năng lượng. Ông cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục phối hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của Cuba trong lĩnh vực này.

Liên quan đến các bước đi cụ thể, quan chức Nga cho biết còn sớm để công bố chi tiết, song nhấn mạnh nguồn cung năng lượng cho Cuba sẽ không bị giới hạn ở các lô hàng đã triển khai, cho thấy hợp tác giữa hai bên có thể tiếp tục được mở rộng.

Bên cạnh đó, ông Ryabkov tái khẳng định Moskva duy trì sự hiện diện và lợi ích tại khu vực Tây Bán cầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga đã cập cảng Cuba, vận chuyển khoảng 700.000 thùng dầu thô — một trong những lô cung ứng đáng kể trong bối cảnh quốc đảo này đang đối mặt với khó khăn về nguồn cung năng lượng. Phía Mỹ cho biết việc cho phép tàu cập cảng được thực hiện vì lý do nhân đạo.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga vận chuyển khoảng 700.000 thùng dầu thô đã cập cảng Cuba. Ảnh: Unsplash.

Thời gian qua, Nga đã tăng cường thúc đẩy quan hệ với Cuba, đồng thời kêu gọi chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với quốc đảo này. Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại Moskva nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác song phương.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Tass.