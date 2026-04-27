Nga khẳng định không phải “mối đe dọa chính” đối với châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga không thể bị xem là “mối đe dọa chính” đối với châu Âu, đồng thời nhấn mạnh vị trí địa lý và vai trò của Nga như một phần của lục địa Á – Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin trên kênh Vesti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc một số quốc gia châu Âu đang sử dụng hình ảnh Nga như một “kẻ thù bên ngoài” nhằm che lấp các vấn đề nội tại. Ông Peskov nêu rõ rằng, Nga là một quốc gia Á – Âu và “vẫn là một phần không thể tách rời của châu Âu, bất kể người khác nói gì”. Theo ông Peskov, chính yếu tố này khiến việc coi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu là không phù hợp.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục căng thẳng, đặc biệt liên quan đến các vấn đề an ninh khu vực và xung đột địa chính trị. Trong những năm gần đây, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều lần bày tỏ quan ngại về các hành động và chính sách của Nga, trong khi Moscow cho rằng phương Tây đang có cách tiếp cận thiếu cân bằng.

Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, nhiều quan chức châu Âu đã bày tỏ lo ngại về vai trò và hành động của Moscow, đồng thời thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng trước cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”. Phía Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đó là những nhận định thiếu cơ sở.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AA

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây kêu gọi các đối tác châu Âu xem xét thành lập một liên minh quân sự mới nhằm tăng cường năng lực răn đe. Đề xuất này tiếp tục làm nổi bật những khác biệt trong quan điểm giữa các bên liên quan về cấu trúc an ninh khu vực trong tương lai.

Ông Peskov không đề cập cụ thể đến các diễn biến hay tranh chấp hiện tại, nhưng nhấn mạnh lập trường lâu nay của Nga rằng nước này có vai trò lịch sử, văn hóa và địa lý gắn bó chặt chẽ với châu Âu. Theo quan điểm từ Điện Kremlin, điều này cần được tính đến trong cách đánh giá về an ninh khu vực. Các chuyên gia nhận định rằng phát biểu trên phản ánh nỗ lực của Nga trong việc định hình lại cách nhìn nhận của cộng đồng quốc tế về vị thế của mình tại châu Âu. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn còn gây tranh luận trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang có nhiều biến động phức tạp.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, RT