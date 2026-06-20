Nga dỡ bỏ khuyến cáo hạn chế đi lại tới các nước vùng Vịnh

Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo dỡ bỏ khuyến cáo hạn chế đi lại đối với các quốc gia vùng Vịnh, sau khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ nhằm giảm căng thẳng và hướng tới chấm dứt xung đột trong khu vực.

Một góc tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: AA

Trong tuyên bố ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, không còn thấy cần thiết phải duy trì khuyến nghị trước đó về việc hạn chế các chuyến đi cá nhân, bao gồm du lịch, tới các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), gồm Bahrain, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman và Ả Rập Xê Út.

Theo bộ này, quyết định được đưa ra sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hôm 18/6 với mục tiêu giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại khu vực. Nga bày tỏ hy vọng các điều khoản của thỏa thuận sẽ được các bên thực hiện một cách thiện chí, qua đó góp phần bình thường hóa tình hình chính trị - an ninh tại Vùng Vịnh.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, môi trường an ninh được cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch, kinh doanh và giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khuyến cáo công dân Nga theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức và duy trì cảnh giác trước những nguy cơ an ninh có thể phát sinh.

Nga dỡ bỏ khuyến cáo hạn chế đi lại tới các nước vùng Vịnh. Ảnh: Euronews

Trong những năm gần đây, các quốc gia vùng Vịnh đã trở thành điểm đến ngày càng phổ biến đối với du khách Nga, đồng thời là đối tác quan trọng của Moscow trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng và vận tải hàng không. UAE và Qatar hiện là những trung tâm trung chuyển lớn đối với hành khách Nga đi tới nhiều khu vực trên thế giới.

Giới quan sát nhận định, việc Nga dỡ bỏ khuyến cáo đi lại phản ánh kỳ vọng về môi trường an ninh ổn định hơn tại Vùng Vịnh sau những nỗ lực ngoại giao gần đây. Khu vực này giữ vai trò quan trọng đối với thương mại và năng lượng toàn cầu, trong đó eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược nhất thế giới. Bất kỳ sự cải thiện nào về an ninh tại khu vực cũng được cho là sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch và vận tải quốc tế.

Minh Phương