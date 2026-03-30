Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước vùng Vịnh

Ngày 29/3, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga mong muốn tăng cường hợp tác với Ả rập Xê-út cùng các quốc gia vùng Vịnh, coi đây là những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Trả lời hãng thông tấn TASS, theo ông Dmitry Peskov, Ả rập Xê-út và các quốc gia vùng Vịnh là “đối tác tốt” và “bạn bè” của Nga. Ông Peskov cho biết những nước này nằm trong số các đối tác mà Moskva mong muốn phát triển quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các mối quan hệ hiện có với các nước vùng Vịnh, đồng thời khẳng định Moskva coi trọng các mối quan hệ này. Theo ông Peskov, việc thúc đẩy hợp tác phù hợp với định hướng tăng cường kết nối quốc tế và đa dạng hóa đối tác của Nga trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Ả rập Xê-út, đã có những bước phát triển tích cực, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, thương mại và đầu tư. Hai bên duy trì nhiều cơ chế trao đổi và hợp tác nhằm thúc đẩy lợi ích chung.

Nga thúc đẩy hợp tác với các nước vùng Vịnh. Ảnh: Russiaspivottoasia

Giới quan sát cho rằng việc Moskva tiếp tục nhấn mạnh hợp tác với khu vực vùng Vịnh phản ánh nỗ lực củng cố quan hệ với các đối tác ngoài khu vực truyền thống, đồng thời mở rộng không gian hợp tác kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh các nước vùng Vịnh cũng đang đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hợp tác với Nga được đánh giá là một trong những hướng đi đáng chú ý.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về các sáng kiến hợp tác cụ thể trong thời gian tới, song tuyên bố từ phía Điện Kremlin cho thấy Nga sẵn sàng thúc đẩy đối thoại và hợp tác với các nước vùng Vịnh nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương một cách ổn định và lâu dài.

Trong khi đó, Thái tử Mohammed đánh giá hợp tác song phương giữa Ả rập Xê-út và Nga đã giúp giải quyết nhiều vấn đề căng thẳng ở Trung Đông và góp phần tăng cường an ninh, đồng thời bày tỏ hai bên sẽ tiếp tục duy trì phối hợp trong tương lai. Theo thông cáo của Điện Kremlin, hai bên thảo luận về thị trường dầu mỏ, cũng như những biện pháp thúc đẩy giảm leo thang xung đột ở Dải Gaza.

Trước đó, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định, quan hệ giữa UAE và Nga có tính chất lịch sử và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Nga ở Trung Đông, đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Nga. Đầu tư của UAE vào lĩnh vực phi dầu mỏ của nền kinh tế Nga đã tăng 103% trong năm qua. Về chính trị-ngoại giao, UAE khẳng định ủng hộ hợp tác với Nga trong nhiều khuôn khổ quốc tế khác nhau, bao gồm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Hai nước cũng đang thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự khu vực trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa Nga và GCC.

Lê Hà.

Nguồn: Tass