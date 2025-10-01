Nga đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ

Ngày 1/10, Nga chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 10/2025, thay thế Pakistan. Theo quy định của Liên Hợp Quốc, vị trí Chủ tịch được luân phiên hàng tháng theo thứ tự chữ cái tên quốc gia bằng tiếng Anh giữa 15 thành viên của Hội đồng Bảo an.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzya, sẽ chủ trì các phiên họp trong tháng 10. Ảnh: AP

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzya, sẽ chủ trì các phiên họp trong tháng này và trình bày chi tiết chương trình nghị sự tại một cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Theo TASS, chương trình nghị sự dự kiến bao gồm các vấn đề an ninh quốc tế nổi bật, trong đó có tình hình tại Trung Đông, vấn đề Ukraine, các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran, cũng như hợp tác gìn giữ hòa bình trong bối cảnh nhiều điểm nóng xung đột leo thang.

Trong phát biểu trước báo giới, ông Nebenzya khẳng định, Nga sẽ điều hành các phiên họp “theo đúng nguyên tắc công bằng và minh bạch”, đồng thời cho rằng Hội đồng Bảo an cần tiếp tục là diễn đàn trung tâm để giải quyết các xung đột thông qua đối thoại, chứ không phải đối đầu.

Chức Chủ tịch luân phiên trao cho Nga quyền tổ chức, điều phối và quản lý các phiên họp của Hội đồng, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc xác định ưu tiên thảo luận của cơ quan quyền lực cao nhất về an ninh quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Theo giới quan sát, việc Nga đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là thời điểm cộng đồng quốc tế chú trọng tới cải cách và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này. Báo Izvestia nhận định, Moscow có thể tận dụng cơ hội để nhấn mạnh quan điểm về “trật tự thế giới đa cực” và phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương mà nước này cho rằng đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp cùng 10 ủy viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ hai năm. Chức Chủ tịch luân phiên của cơ quan này mang tính biểu tượng nhưng đồng thời cũng trao cho quốc gia đảm nhận quyền điều phối chương trình nghị sự và dẫn dắt các cuộc thảo luận trong tháng.

Vân Bình

Nguồn: Tass, Izvestia, AP