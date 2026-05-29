Nga chỉ trích việc Mỹ triển khai thêm quân tới Ba Lan

Bộ ngoại giao Nga cảnh báo, việc Mỹ tăng cường triển khai quân tới Ba Lan có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và NATO, đồng thời khẳng định sẽ có phản ứng phù hợp nếu các động thái quân sự này tiếp diễn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Anadolu Ajansı

Phát biểu với báo giới ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, việc Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Ba Lan có thể khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây bước sang mức độ nghiêm trọng hơn. Theo bà Zakharova, Moscow buộc phải tính tới các biện pháp đáp trả nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh NATO và Mỹ gia tăng hoạt động quân sự tại Đông Âu. Trong tháng 5, lực lượng NATO đã tiến hành cuộc tập trận Sword 26 tại Bemowo Piskie (Ba Lan), với sự tham gia của binh sĩ Lục quân Mỹ cùng nhiều nội dung diễn tập liên quan đến tác chiến bằng máy bay không người lái và sơ tán thương vong trên chiến trường.

Bà Zakharova cũng cho biết, số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga từ hướng châu Âu và khu vực Bắc Âu đang gia tăng. Moscow bày tỏ lo ngại máy bay không người lái của Ukraine có thể sử dụng không phận các nước Baltic hoặc một số quốc gia khác để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Ukraine và ba nước Baltic đã bác bỏ cáo buộc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz duyệt đội danh dự trong cuộc gặp tại Warsaw, Ba Lan, ngày 14/2/2025. Ảnh: Reuters

Không chỉ chỉ trích các hoạt động quân sự của NATO, Moscow cũng phản ứng mạnh trước lập trường mới của Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới tiến trình hòa đàm Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ các đề xuất do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas đưa ra, trong đó có yêu cầu Nga cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang như một điều kiện để EU tham gia các cuộc đàm phán. Ông Lavrov cho rằng, những đề xuất trên là “không thực tế”, đồng thời nhấn mạnh Moscow coi EU là một bên tham gia tích cực trong cuộc xung đột hiện nay.

Trước đó, Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas khẳng định, EU không thể bị gạt khỏi các cuộc thảo luận về giải pháp cho xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ phụ thuộc vào lập trường của Brussels. Bà cũng nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn vô điều kiện là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Những phát biểu mới nhất từ Nga và EU cho thấy bất đồng giữa các bên liên quan tới xung đột Ukraine tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh các hoạt động quân sự tại Đông Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Minh Phương

Nguồn: WION, J Post, RT