Nga chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận UAV giữa Canada và Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái (UAV) giữa Canada và Ukraine, cho rằng động thái này làm gia tăng mức độ can dự của Ottawa vào cuộc xung đột hiện nay, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ có phản ứng phù hợp.

Moscow chỉ trích mạnh mẽ dự án UAV Canada - Ukraine, tuyên bố sẽ tính đến thỏa thuận này trong các kế hoạch quân sự và chính trị của mình. Ảnh: CPI.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Canada đang từ bỏ vai trò của một quốc gia yêu chuộng hòa bình để trở thành bên tiếp tục thúc đẩy xung đột.

Theo bà Zakharova, việc Canada tham gia sản xuất UAV phục vụ Ukraine cho thấy Ottawa đang ngày càng can dự sâu hơn vào cuộc chiến. Nga sẽ tính đến thỏa thuận này trong các kế hoạch quân sự và chính trị của mình, đồng thời dự kiến công bố danh sách các cơ sở sản xuất tại Canada tham gia chương trình hợp tác.

Trước những chỉ trích từ phía Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết Ottawa không bất ngờ trước phản ứng của Moscow và khẳng định những tuyên bố này sẽ không ảnh hưởng đến việc triển khai thỏa thuận.

Theo Bộ Quốc phòng Canada, thỏa thuận được ký kết cuối tháng trước bên lề Triển lãm Quốc phòng và An ninh Quốc tế (CANSEC) tại Ottawa giữa Bộ trưởng Quốc phòng Canada và người đồng cấp Ukraine. Dự án có sự tham gia của công ty Airlogix của Ukraine và nhà sản xuất UAV Sentinel R&D có trụ sở tại thành phố Hamilton, tỉnh Ontario.

Theo kế hoạch, hai doanh nghiệp sẽ cùng sản xuất các hệ thống UAV tại Canada trước khi chuyển giao trực tiếp cho quân đội Ukraine. Ottawa cho rằng dự án không chỉ góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng với Kyiv mà còn tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

Trong thời gian qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy các sáng kiến hợp tác tương tự với nhiều đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong đó có các chương trình chia sẻ công nghệ quốc phòng.

Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái từ một địa điểm ở vùng Kharkiv vào tháng 5/2026

Ảnh: AP

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã không ngừng cải thiện năng lực sản xuất và ứng dụng UAV, cho phép tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong những tháng gần đây, các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở quân sự, năng lượng và hạ tầng chiến lược của Nga diễn ra với tần suất ngày càng tăng. Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và ảnh hưởng đến dân thường.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng không sau khi một số cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các mục tiêu tại thành phố St. Petersburg, bao gồm cả một kho dầu và khu vực gần căn cứ hải quân.

Thúy Hà