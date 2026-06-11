Nga: Châu Âu là “công xưởng sản xuất” cho Ukraine

Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar nhận định rằng châu Âu đang dần trở thành “công xưởng sản xuất” phục vụ Ukraine, đồng thời cảnh báo danh sách các doanh nghiệp châu Âu sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) cho Kyiv do Bộ Quốc phòng Nga công bố trước đó có thể tiếp tục được bổ sung.

Nga cho rằng châu Âu đang trở thành “công xưởng sản xuất” cho Ukraine. Ảnh: The EU.

Theo nhà ngoại giao Nga, việc triển khai các cơ sở sản xuất UAV và linh kiện liên quan trên lãnh thổ các nước châu Âu cho thấy ý định của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Ông cũng nhắc lại danh sách các doanh nghiệp sản xuất UAV tấn công cho Kyiv mà Bộ Quốc phòng Nga từng công bố. Ông Gonchar cho biết: “Danh sách này hoàn toàn có thể được mở rộng. Việc có để chính phủ của mình đặt người dân trước những rủi ro như vậy hay không là quyết định của công dân các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).”

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tăng cường hợp tác quốc phòng với Ukraine, bao gồm các dự án sản xuất và phát triển thiết bị không người lái nhằm đáp ứng nhu cầu quân sự của Kiev.

Trước đó, hôm 15/4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố địa chỉ các nhà máy tại châu Âu sản xuất và cung cấp UAV cho Ukraine. Cơ quan này cho rằng việc các nước EU tham gia sản xuất UAV là “một bước đi có chủ đích dẫn đến sự leo thang nghiêm trọng”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chi nhánh của doanh nghiệp Ukraine và các nhà máy liên doanh sản xuất UAV phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào Nga đang hoạt động tại 12 quốc gia, gồm Anh, Đức, Đan Mạch, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, CH Séc, Tây Ban Nha, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

Hội đồng An ninh Nga đã mô tả các doanh nghiệp tham gia sản xuất UAV cho Ukraine là những mục tiêu hợp pháp đối với quân đội Nga.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/6 đã ký ban hành luật cho phép Ngân hàng Trung ương Nga, ngân hàng Sberbank, các tổ chức bưu chính chuyên trách và lực lượng vận chuyển tiền mặt được quyền chủ động ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV.

Theo đó, các tổ chức này có thể áp dụng các biện pháp như gây nhiễu tín hiệu điều khiển, làm hư hại hoặc phá hủy UAV mà không cần chờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng chuyên trách.

Nga cho phép Ngân hàng Trung ương và Sberbank chủ động đối phó máy bay không người lái. Ảnh: Reuters.

Theo dự luật, việc bảo vệ các cơ sở của Ngân hàng Trung ương Nga tại các địa phương được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh các vụ tấn công phá hoại và khủng bố bằng UAV có xu hướng gia tăng.

Trước khi luật mới được ban hành, quyền vô hiệu hóa UAV chỉ được trao cho các lực lượng an ninh và thực thi pháp luật như Vệ binh Quốc gia Nga, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO), Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR), Cơ quan Thi hành án Liên bang (FSIN) cùng một số đơn vị thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 10/6.

Thúy Hà