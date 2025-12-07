Nga cảnh báo hoạt động quân sự của NATO tại Bắc Cực đe dọa an ninh khu vực

Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolai Korchunov vừa cảnh báo, sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Bắc Cực đang tạo ra rủi ro an ninh trực tiếp đối với Nga, làm gia tăng bất ổn trong khu vực này và tăng khả năng xảy ra các sự cố nguy hiểm.

Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolai Korchunov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Anh và Na Uy vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, cho phép mở rộng phối hợp giám sát trên biển và tăng cường sự hiện diện của lực lượng Anh ở vùng cực Bắc.

Theo Đại sứ Korchunov, tiến trình quân sự hóa ngày càng rõ nét tại miền Bắc Na Uy cùng xu hướng quốc tế hóa các hoạt động quân sự ở Bắc Cực không đóng góp vào việc củng cố an ninh chung, mà trái lại những bước đi này đang thổi bùng căng thẳng quân sự – chính trị và nguy cơ leo thang khó lường.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định Moscow buộc phải thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, nhất là trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng có vai trò chiến lược, cả về quân sự, năng lượng lẫn tuyến hàng hải.

Tuyên bố của Đại sứ Korchunov được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo Anh và Na Uy ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới nhằm mở rộng phối hợp quân sự tại khu vực Bắc Đại Tây Dương. Theo thỏa thuận, hai nước sẽ tiến hành tuần tra hàng hải chung tại vùng biển giữa Greenland, Iceland, Anh và Na Uy, tập trung theo dõi hoạt động của tàu ngầm Hải quân Nga. London cũng sẽ tăng số lượng và thời gian triển khai lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tại lãnh thổ Na Uy.

NATO gia tăng các hoạt động quân sự tại Bắc Cực. Ảnh: Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Ngoài ra, thỏa thuận còn đề cập khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân sự mới tại các khu vực phía Bắc của Na Uy, nơi được coi là cửa ngõ chiến lược giáp với vùng Bắc Cực và gần không gian hoạt động của Hạm đội phương Bắc Nga.

Trong những năm gần đây, NATO đã tăng tốc mở rộng các cuộc tập trận và triển khai quân sự tại Bắc Cực, đặc biệt sau khi Thụy Điển và Phần Lan – hai quốc gia Bắc Âu có lãnh thổ trải dài tới vùng cực – chính thức gia nhập liên minh. Nga cho rằng điều này làm thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực và buộc Moscow phải điều chỉnh các biện pháp phòng thủ.

Ngọc Liên

Tân Hoa xã/Ommcom News.