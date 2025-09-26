Nga cam kết hợp tác quốc tế, thúc đẩy tiếp cận bình đẳng công nghệ hạt nhân

Diễn đàn “Tuần lễ Nguyên tử Toàn cầu” vừa kết thúc ngày làm việc đầu tiên với hàng chục phiên thảo luận chuyên đề và hàng loạt thỏa thuận được ký kết. Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố bước phát triển mang tính cách mạng trong năng lượng hạt nhân hòa bình.

Diễn đàn Tuần lễ Nguyên tử Toàn cầu (Ảnh: DRM News)

Sự tham dự Diễn đàn của Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) Samy Bilbao y León, nguyên thủ, lãnh đạo cao cấp nhiều quốc gia và 10.000 đại biểu từ 118 quốc gia cho thấy tầm quan trọng của sự kiện và sự quan tâm của các nước đối với nội dung và mục tiêu mà diễn đàn đề ra.

Trong phát biểu chào mừng tại Phiên khai mạc, ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), khẳng định diễn đàn là cơ hội để các nước cùng nhau xem xét hiệu quả hợp tác, khẳng định những bước tiến trong lĩnh vực hạt nhân, bảo đảm hòa bình năng lượng hạt nhân, nỗ lực để không có rủi ro về phổ biến vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, Tổng Giám đốc WNA , bà Samy Bilbao y León khẳng định, năng lượng hạt nhân đang là một thành phần chủ chốt cho sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai. Và nhiệm vụ đặt ra hiện nay không còn là nên hay không nên xây dựng điện hạt nhân, mà phải là sản xuất bao nhiêu, tốc độ như thế nào và bằng cách nào để hạt nhân có thể đảm nhận vai trò cần thiết trong cơ cấu năng lượng tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn “Tuần lễ Nguyên tử Toàn cầu” (Ảnh: DRM News)

Tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố bước phát triển mang tính cách mạng trong năng lượng hạt nhân hòa bình. Ông cho biết, hệ thống điện hạt nhân chu trình nhiên liệu khép kín đầu tiên sẽ vận hành ở tỉnh Tomsk vào năm 2030, tận dụng tới 95% lượng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Nga cam kết hợp tác quốc tế, thúc đẩy tiếp cận bình đẳng công nghệ hạt nhân hòa bình, đồng thời duy trì an toàn và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo dự báo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đến giữa thế kỷ này, tổng công suất của tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới có thể tăng hơn 2,5 lần, đạt gần 1.000GW. Đặc biệt, nhu cầu gia tăng đối với năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình chủ yếu sẽ đến từ các quốc gia thuộc Nam bán cầu và phương Đông, nơi đang củng cố tiềm lực công nghệ và công nghiệp.

(Nguồn: DRM News, Belarus News, Tass)

Thanh Giang