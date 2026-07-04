Nga, Belarus tuyên bố đáp trả dứt khoát mọi cuộc tấn công vào an ninh chung

Nhân Ngày Độc lập của Belarus, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow và Minsk cần tăng cường phối hợp chặt chẽ nhằm đẩy lùi mọi âm mưu làm suy yếu chủ quyền của Liên bang Nhà nước, đồng thời thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh mới tại Á - Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass.

Theo hãng thông tấn TASS, trong thông điệp chúc mừng gửi tới người đồng cấp Belarus Maxim Ryzhenkov nhân Ngày Độc lập của nước này (3/7), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow cam kết phối hợp chặt chẽ chính sách đối ngoại với Minsk và hỗ trợ lẫn nhau bảo vệ các lợi ích chung trên trường quốc tế.

Trước bối cảnh tình hình quân sự và chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, Ngoại trưởng Nga kêu gọi hai nước cần đoàn kết và tăng cường các biện pháp phòng thủ chung.

Ông Sergey Lavrov tuyên bố: "Trong bối cảnh tình hình quân sự và chính trị căng thẳng trên thế giới , cần phải đoàn kết lại và kiên quyết đẩy lùi mọi âm mưu làm suy yếu chủ quyền, an ninh của Liên bang Nhà nước Nga - Belarus. Đồng thời, điều quan trọng là phải hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để hình thành một cấu trúc an ninh mới công bằng, bình đẳng và không thể chia cắt trên lục địa Á - Âu".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng gửi lời cảm ơn tới Ngoại trưởng Maxim Ryzhenkov vì những lời chúc tốt đẹp trước đó nhân Ngày Quốc khánh Nga, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì sợi dây liên kết chiến lược giữa hai quốc gia đồng minh.

Thông điệp của ông Lavrov về “cấu trúc an ninh mới” không chỉ dừng lại ở phạm vi song phương Nga - Belarus. Sự kiện Ngày Độc lập của Belarus năm nay diễn ra trùng thời điểm quốc gia này hoàn tất các tiến trình chiến lược để chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Belarus đã hoàn tất tiến trình chiến lược để chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Ảnh: Kursivmedia.

Việc gia nhập SCO, liên minh quy tụ các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran , được xem là bước đi hiện thực hóa tầm nhìn của liên minh Nga - Belarus nhằm tạo dựng một cực đối trọng mạnh mẽ đối với khối NATO và trật tự do phương Tây dẫn dắt.

Bên cạnh các thông điệp mang tính thời sự, ông Lavrov cũng nhắc lại cột mốc lịch sử thiêng liêng ngày 3/7/1944, thời điểm Hồng quân Liên Xô giải phóng thủ đô Minsk khỏi ách phát xít Đức, xem đây là nền tảng tinh thần vững chắc cho liên minh bền chặt giữa hai quốc gia ngày nay.

Tuyên bố từ Moscow một lần nữa khẳng định, cơ chế “Liên bang Nhà nước” giữa Nga và Belarus đang chuyển dịch sang trạng thái gắn kết quân sự và chiến lược cao nhất từ trước đến nay.

Nhật Lệ

Nguồn: TASS, Belta, Tân Hoa Xã