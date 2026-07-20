Nga bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Typhon tại Nhật Bản

Ngày 19/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết, Moscow coi việc Nhật Bản cho phép Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon trên lãnh thổ là diễn biến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cho rằng động thái này đặt ra những thách thức đối với an ninh vùng Viễn Đông của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko. Ảnh: Tass.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Rudenko tuyên bố việc Tokyo cho phép triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ là “bước đi gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với ổn định và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, đồng thời tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với khu vực Viễn Đông của Nga.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh truyền thông cho biết Mỹ đã triển khai một hệ thống Typhon tới căn cứ không quân Kanoya trên đảo Kyushu từ tháng 6 để phục vụ các cuộc huấn luyện kéo dài đến tháng 9. Theo các thông tin công khai, đợt huấn luyện hiện không bao gồm nội dung bắn đạn thật và dự kiến có sự tham gia của lực lượng Australia ở giai đoạn cuối.

Nga bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Typhon tại Nhật Bản. Ảnh: militarnyi.

Hệ thống Typhon là bệ phóng tên lửa tầm trung do Mỹ phát triển, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đa nhiệm SM-6. Theo các thông số kỹ thuật được công bố, hệ thống này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 1.000 đến 1.800 km, tùy theo loại đạn sử dụng.

Nga cho rằng việc mở rộng triển khai các hệ thống tên lửa của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể làm gia tăng căng thẳng an ninh. Trước đó, Moscow cũng từng bày tỏ quan ngại về khả năng Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống Typhon và cảnh báo sẽ có phản ứng tương xứng nếu điều này xảy ra.

Đến nay, phía Nhật Bản chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với tuyên bố mới nhất của Nga. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh khẳng định việc tăng cường hiện diện quân sự và triển khai các hệ thống phòng thủ trong khu vực nhằm củng cố năng lực răn đe và ứng phó với các thách thức an ninh đang gia tăng.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko ngày 19/7 cho biết Moscow sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Hàn Quốc triển khai hệ thống tên lửa Typhon do Mỹ phát triển trên lãnh thổ nước này, đồng thời nhấn mạnh Nga hiện chưa có thông tin cho thấy Seoul có kế hoạch thực hiện động thái trên.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, ông Rudenko cho rằng việc Hàn Quốc triển khai hệ thống Typhon, nếu xảy ra, sẽ được Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo ông, trong trường hợp đó, Moscow sẽ đưa ra phản ứng phù hợp với mức độ của mối đe dọa. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Bộ Ngoại giao nước này hiện chưa nắm được thông tin cho thấy Hàn Quốc có ý định triển khai hệ thống tên lửa Typhon trên lãnh thổ.

Lê Hà.