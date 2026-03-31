Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa tới các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất từ cuối tháng 3, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn vận hành năng lực phản công theo chiến lược an ninh mới.

Bệ phóng tên lửa đối hạm Type-12 được trưng bày tại căn cứ Kengun, tỉnh Kumamoto, miền Tây Nhật Bản, ngày 17/3/2026. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, hai loại tên lửa đã được đưa vào triển khai. Tại căn cứ Kengun (tỉnh Kumamoto), lực lượng phòng vệ tiếp nhận phiên bản nâng cấp của tên lửa đối hạm Type-12, có tầm bắn khoảng 1.000 km. Trong khi đó, căn cứ Fuji (tỉnh Shizuoka) được trang bị tên lửa lướt siêu vượt âm (HVGP), có tầm bắn vài trăm km, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa, đặc biệt tại khu vực đảo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết việc triển khai này nhằm tăng cường khả năng răn đe và ứng phó, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực được đánh giá ngày càng phức tạp.

Song song với việc triển khai trong nước, Nhật Bản đang thúc đẩy kế hoạch mua sắm bổ sung các loại tên lửa tầm xa. Trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, với tầm bắn khoảng 1.600 km. Tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis Chokai đã hoàn tất nâng cấp trong tháng 3 để có thể triển khai loại tên lửa này.

Một vụ phóng thử tên lửa dẫn đường chống hạm Type-12 phiên bản nâng cấp phóng từ mặt đất. Ảnh: Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng bắt đầu tiếp nhận tên lửa hành trình Joint Strike Missile (JSM) do Na Uy sản xuất, có tầm bắn khoảng 500 km, dự kiến trang bị cho các máy bay tiêm kích F-35A của Lực lượng Phòng vệ Trên không.

Hoạt động vận hành các hệ thống tên lửa sẽ do Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp phụ trách, cơ quan điều phối ba lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không. Các quan chức quốc phòng cho biết thông tin tình báo quân sự từ Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mục tiêu tầm xa.

Việc phát triển năng lực phản công đã được xác định trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhật Bản được thông qua năm 2022, đánh dấu sự điều chỉnh trong định hướng chính sách an ninh so với trước đây.

Động thái triển khai tên lửa tầm xa lần này được xem là bước đi cụ thể nhằm nâng cao năng lực răn đe, đồng thời phản ánh sự điều chỉnh chính sách an ninh của Nhật Bản trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: NHK