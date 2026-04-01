Nga - Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt về năng lượng

Nga tăng cường tiếp xúc cấp cao với Ấn Độ trong những tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó thúc đẩy hai nước đẩy mạnh hợp tác.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Ảnh: The Indian Express

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko, sau cuộc tham vấn liên bộ Nga – Ấn tại New Delhi ngày 31/3, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov dự kiến sẽ thăm Ấn Độ trong thời gian tới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Lavrov dự kiến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của BRICS tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 14–15/5, trong khi thời điểm cụ thể cho chuyến thăm của ông Manturov chưa được công bố.

Trong một diễn biến liên quan, Iran đã đề nghị New Delhi, với vai trò Chủ tịch BRICS, thúc đẩy sự đồng thuận trong khối về tình hình hiện nay. Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, dù đều là thành viên đầy đủ của BRICS, hiện không duy trì quan hệ ngoại giao.

Về hợp tác năng lượng, Ấn Độ đã gia tăng nhập khẩu dầu từ Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với dầu thô Nga. Theo ông Rudenko, phía Ấn Độ coi giai đoạn bắt đầu từ ngày 12/3 là cơ hội để bổ sung nguồn dự trữ năng lượng đã suy giảm, với các lô hàng được cung cấp theo giá thị trường.

Ảnh chụp ngày 9 tháng 12 năm 2022 cho thấy mô hình một giàn bơm dầu và các thùng dầu được đặt trước quốc kỳ Nga và Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Ấn Độ đã trở thành một trong những nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga kể từ năm 2022, với lượng mua gần 2 triệu thùng/ngày trong năm 2024, tương đương khoảng 44 tỷ USD. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, Ấn Độ đã giảm nhập khẩu từ Nga dưới sức ép từ Mỹ, chuyển sang nguồn cung từ Ả Rập Xê Út và Iraq.

Nguồn cung từ Trung Đông sau đó bị gián đoạn do căng thẳng khu vực, khiến giá dầu Brent có thời điểm tăng lên khoảng 120 USD/thùng vào đầu tháng này. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đã tăng trở lại nhập khẩu dầu từ Nga, hiện đạt khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 50% so với tháng Hai.

Ngoài dầu thô, hai nước cũng đang thảo luận về khả năng nối lại hoạt động bán trực tiếp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cho Ấn Độ - hoạt động đã bị gián đoạn kể từ khi tình hình tại Ukraine trở nên phức tạp.

Việc gia tăng tiếp xúc cấp cao và mở rộng hợp tác năng lượng cho thấy Nga và Ấn Độ đang tận dụng các cơ hội trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Minh Phương

Nguồn: RT