Lebanon tìm cách gia hạn ngừng bắn, Israel tiếp tục tấn công

Lebanon đang nỗ lực để gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Israel, trong bối cảnh hai bên chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán tại Washington, D.C.. Đây là vòng tiếp xúc thứ hai trong vòng hai tuần, với sự trung gian của Hoa Kỳ, nhằm duy trì ổn định dọc biên giới phía nam Lebanon.

Tổng thống Joseph Aoun đang phát biểu trên truyền hình trước người dân Lebanon từ Cung điện Tổng thống Baabda, phía đông thủ đô Beirut. Ảnh: timesofisrael

Ngày 22/4, Theo các nguồn tin ngoại giao, Beirut dự kiến đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn thêm một tháng, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự tại những khu vực đang có lực lượng Israel hiện diện. Tổng thống Joseph Aoun cho biết các cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn đang diễn ra để duy trì thỏa thuận. Lệnh ngừng bắn hiện tại được thiết lập sau nhiều tuần giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, tình hình thực địa vẫn căng thẳng khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào khu vực Bekaa ở phía Đông Lebanon ngày 22/4 đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon đang có hiệu lực. Israel cũng tiếp tục các vụ pháo kích và phá hủy cơ sở hạ tầng tại các khu vực ở miền Nam Lebanon mà quân đội nước này đang chiếm đóng.

Hezbollah tiếp tục nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng máy bay không người lái. Ảnh: timesofisrael

Trước đó 1 ngày, Hezbollah đã tấn công một địa điểm quân sự tại miền Bắc Israel, để đáp trả những vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào dân thường, cũng như phá hủy nhà cửa và làng mạc.

Các cuộc tấn công giữa hai bên diễn ra, khi Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán cấp đại sứ giữa Israel và Lebabon lần thứ hai vào ngày 23/4 . Theo một quan chức Lebanon, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày hết hạn vào ngày 26/4 và tìm thời điểm cho các cuộc đàm phán mở rộng ngoài cấp đại sứ. Hezbollah phản đối việc chính phủ Lebanon đàm phán với Israel, cho rằng lệnh ngừng bắn ở Lebanon đạt được là kết quả từ áp lực của Iran.

Cũng trong ngày 22/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, binh sĩ Pháp thứ hai đã thiệt mạng do vết thương trong vụ phục kích nhằm vào lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon vào cuối tuần trước. Pháp cáo buộc vụ việc do Hezbollah gây ra, nhưng Hezbollah phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công.

Các cuộc đàm phán lần này được đánh giá là hiếm hoi, đánh dấu nỗ lực đối thoại trực tiếp kéo dài đầu tiên giữa hai bên trong nhiều thập kỷ. Tuy vậy, triển vọng đạt được thỏa thuận lâu dài vẫn phụ thuộc vào việc giảm leo thang xung đột trên thực địa và xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan.

Lê Hà.

Nguồn: Times of israel, Reuters