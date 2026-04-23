Iran bắt giữ hai tàu hàng ở Hormuz giữa bế tắc đàm phán với Mỹ

Iran đã bắt giữ hai tàu thương mại tại eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn và áp giải tàu MSC Francesca. Ảnh: Marine traffic

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã chặn và áp giải hai tàu – gồm MSC Francesca (treo cờ Panama) và Epaminondas (treo cờ Liberia) về vùng biển Iran với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải. Một tàu khác bị nổ súng nhưng không bị bắt giữ.

Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố kéo dài ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao, nhưng đồng thời vẫn duy trì phong tỏa đường biển đối với Iran.

Phía Iran chỉ trích hành động của Mỹ là “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz là “không thể” trong bối cảnh hiện nay.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn và áp giải tàu Epaminondas. Ảnh: CCTV

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu hiện vẫn trong tình trạng bất ổn, với nhiều tàu bị tấn công hoặc mắc kẹt, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ leo thang xung đột. Trong bối cảnh đó người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Tổng Thư ký Arsenio Dominguez ngày 22/4 đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đồng thời cảnh báo về những rủi ro đang gia tăng đối với các thủy thủ trong bối cảnh xảy ra xung đột ở Trung Đông.

Người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Tổng Thư ký Arsenio Dominguez. Ảnh: CCTV

Ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh: "Các cuộc tấn công và bắt giữ tàu thương mại là không thể chấp nhận được. Những hành động liều lĩnh này phải chấm dứt. Bất kỳ tàu nào và các thủy thủ vô tội phải được thả ngay lập tức."

Ông Dominguez cũng lưu ý rằng có gần 20.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt sau 7 tuần xảy ra xung đột và hiện vẫn chưa chắc chắn khi nào họ có thể trở về nhà. Ông nêu rõ: "Giảm leo thang, thực hiện các hành động có ý nghĩa và khôi phục tự do hàng hải là con đường duy nhất phía trước.

Theo IMO, tính đến ngày 22/4, ít nhất 26 vụ tấn công tàu thuyền được xác nhận trong khu vực và 10 người đã thiệt mạng.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV